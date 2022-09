The Last of Us - analiza zwiastuna serialu. Tak wiernej adaptacji gry dawno nie widzieliście

fot. HBO

The Last of Us to serial HBO, który trafi na antenę w 2023 roku. Jest on oparty na kultowej serii gier studia Naughty Dog, które szturmem zdobyły uwielbienie graczy, gromadząc miliony fanów na całym świecie. Do sieci trafił długo oczekiwany zwiastun produkcji. Postanowiłem więc zrobić jego analizę. Muszę przyznać, że dawno nie widziałem tak wiernej adaptacji gry wideo. Wiele sekwencji z trailera to sceny odwzorowane z gry jeden do jednego. Z analizą zapoznacie się w poniższej galerii.

W obsadzie znajdują się: Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Merle Dandridge, Anna Torv, Jeffrey Pierce, Nico Parker i Murray Bartlett. Za sterami produkcji stoją Craig Mazin (Czarnobyl) i Neil Druckman (twórca gier z serii). Gustavo Santaolalla, odpowiedzialny za kultową ścieżkę dźwiękową z gry, pracuje nad muzyką do serialu.

The Last of Us - analiza zwiastuna