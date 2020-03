The Sims – 20. urodziny kultowej produkcji. Znacie wszystkie gry z serii?

W tym roku popularna seria The Sims obchodzi 20. urodziny. Jej pierwsza odsłona, za którą odpowiada studio Maxis, trafiła na pecety w lutym 2000 roku. Była to gra, która zdecydowanie wyróżniła się na tle konkurencji – nie strzelało się tu z broni palnej, nie kroiło mieczem demonów ani też nie wysadzało potworów ognistymi kulami. Było to coś, co najprościej można byłoby określić symulatorem zwyczajnego, codziennego życia, na dodatek niemal pozbawionym przemocy. Chyba że byliście jednymi z tych osób, którym najwięcej frajdy dawało usuwanie biednym Simom drabinek z basenów lub zamurowywanie ich żywcem bez dostępu do pożywienia i wody...

The Sims pozwalało na stworzenie własnej postaci lub rodziny, wybudowanie domu, urządzenie go, a następnie dbanie o potrzeby naszego Sima. W formie tekstowej nie brzmi to może zbyt ekscytująco, ale taka formuła rozgrywki bardzo przypadła do gustu graczom, którzy pokochali tę produkcję. Zebrała ona bardzo wysokie oceny w branżowych mediach (średnia wersji PC w serwisie Metacritic wynosi 92/100 na podstawie 38 recenzji), a i sprzedaż była więcej niż zadowalająca. W Stanach Zjednoczonych Simsy były najlepiej sprzedającą się grą pecetową w 2000 roku. Później dzieło Maxis również nie zwalniało tempa. W 2002 mogło pochwalić się tytułem najlepiej sprzedającej się gry na PC w historii, detronizując ówczesnego lidera, czyli Myst.

Tak spektakularny sukces oznaczał jedno – seria nie zostanie porzucona i będzie w dalszym ciągu intensywnie rozwijana. W kolejnych latach regularnie pojawiały się kontynuacje cyklu i liczne dodatki, które wprowadzały nowe atrakcje, przedmioty czy aktywności, którym mogą oddawać się gracze i kierowane przez nich wirtualne postaci.

Najnowsza odsłoną głównej serii jak na razie jest The Sims 4. Tytuł ten zadebiutował w 2014 roku i w dalszym ciągu jest rozwijany przez twórców o nową zawartość. W samym tylko 2019 roku doczekał się on 5 rozszerzeń z nową zawartością.

A jak wyglądają Wasze doświadczenia z The Sims? Które odsłony lub rozszerzenia najbardziej przypadły Wam do gustu?