The Walking Dead - Najgorsze postacie serialu. Których bohaterów nienawidzimy najbardziej?

fot. AMC

The Walking Dead powraca z 11. sezonem, który będzie niestety ostatnim dla tego serialu. Zakończy się trwająca od 2010 roku historia grupy ludzi walczących o przetrwanie w postapokaliptycznym świecie opanowanym przez zombie. Nie trwałaby ona tak długo, gdyby nie fani, którzy pokochali tę interesującą i często szokującą fabułę, charyzmatycznych bohaterów, a także fascynujących czarnych charakterów. Ale jak to zwykle bywa w serialach, nie do wszystkich postaci widzowie pałali sympatią. Przygotowaliśmy więc dla was ranking najgorszych bohaterów The Walking Dead.

Prezentowane zestawienie składa się z postaci, które najbardziej irytowały i były trudne do zniesienia. Często było to spowodowane tym, że twórcy słabo je napisali. Prawdopodobnie nie mieli pomysłu ani koncepcji, jak je rozwijać. Niektórzy na przestrzeni lat w ogóle się nie zmienili, co rozczarowuje. Do tego część z nich różni się od swoich komiksowych odpowiedników, co czytelnikom się nie spodobało.

W rankingu znajdują się bohaterowie, którzy przez jednych są uwielbiani, a przez innych nielubiani z różnych względów. Prawie wszystkich łączy to, że wywoływali negatywne emocje, frustrację i najczęściej już pożegnali się z żywotem w serialu, ku uldze i radości wielu fanów.

The Walking Dead - ranking najgorszych postaci