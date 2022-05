Theo James i Rose Leslie o serialu Miłość ponad czasem [WYWIAD VIDEO]

foto. naEKRANIE.pl

Książka autorstwa Audrey Niffenegger zatytułowana The Time Traveler's Wife w 2009 roku doczekała się filmowej ekranizacji pod tytułem Zaklęci w czasie z Rachel McAdams i Erikiem Baną w rolach głównych. Teraz czas na serialową wersję zatytułowaną Miłość ponad czasem od platformy HBO Max. W głównych rolach zobaczymy tym razem Theo Jamesa i Rose Leslie. Z aktorami, niestety tylko wirtualnie, spotkał się Dawid Muszyński, by porozmawiać o tym, jak grało się w tej dość skomplikowanej produkcji. Jak myślicie - czym ponadczasowa miłość to jedynie artystyczny wymysł?

Miłość ponad czasem – wywiad video

Miłość ponad czasem. O czym jest serial?

Bohaterką produkcji jest Claire Abshire (Leslie), która jest w skomplikowanym związku małżeńskim. Henry de Tamble (James), jej mąż, cierpi na pewną genetyczną przypadłość. Mężczyzna potrafi przenosić się w czasie, ale następuje to bez ostrzeżenia.

David Nutter (Gra o tron) wyreżyserował wszystkie sześć odcinków serialu. W obsadzie są także: Desmin Borges, Kate Siegel, Josh Stamberg, Jaime Ray Newman, Michael Park i Will Brill.