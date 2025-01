Patryk Vega robi konkurencję dla Marvela. Po Putinie nakręci film o mechanice kwantowej i terroryzmie

Facebook/Patryk Vega

Już jutro na ekranach polskich kin zadebiutuje długo wyczekiwany Putin. Reżyser produkcji, Patryk Vega, wziął wczoraj udział w rozmowie z dziennikarzami Kanału Zero, w trakcie której wyjawił, o czym będzie opowiadał jego kolejny film. Autor ma mocarstwowe plany: nie dość, że swoje nowe dzieło poświęci tematyce mechaniki kwantowej, bozonu Higgsa (tzw. "boskiej cząstki"), terroryzmu i innych zagrożeń mogących prowadzić do III wojny światowej, to jeszcze chce stworzyć konkurencję dla Disneya i Marvela.

W rzeczonym wywiadzie Vega zdradził, że "zaczął studiować mechanikę kwantową":

Następnie zacząłem studiować mechanikę kwantową. Wziąłem dziewczynę, która jest fizykiem nuklearnym, i ona przez 2 miesiące mnie przez to przeprowadziła. No i wtedy też mi opowiedziała o bozonie Higgsa, to jest cząstka nazywana "cząstką Boga", która jest we wszechświecie i ona ma energię 10 do 25 (potęgi - przyp. aut.). (...) No i w CERN-ie w Szwajcarii (...) mają największą maszynę, Wielki Zderzacz Hadronów, gdzie nadali tym cząstkom energię 10 do 9. I teraz Chińczycy zbudowali wielką maszynę u siebie, która będzie miała w jednym miejscu w ogóle 200 metrów średnicy... I uważają, że w 30 roku rozpędzą to 10 do 29.

Reżyser dodaje:

I w obliczu tego, że ja uważam, że ta III wojna światowa w wymiarze tej ekonomii technologii się rozpoczęła, to uważam, że ta narracja Chiny - USA naznaczy nasz świat na następne dekady.

W tym miejscu Vega przechodzi do swojego nowego filmu:

Ja chcę stworzyć historię o tym terroryzmie najbliższej przyszłości, który się będzie dokonywał w oparciu o mechanikę kwantową, o nowe technologie, który nadejdzie, jednocześnie wsadzając w to młodego bohatera, dlatego że widzę po swoich dzieciach, i wiem, że te dzieci wcześniej dojrzewają teraz, o 3-4 lata, niż my w przeszłości. W związku z czym uważam, że ci 15-latkowie są gotowi na inną konwencję niż Disney-Marvel, na realistyczne kino, gdzie będzie to oparte na ich bohaterze, ale to będzie po prostu naturalistyczne, blisko życia, a nie oparte na efektach specjalnych.

Całą rozmowę Patryka Vegi z Kanałem Zero zobaczycie w tym miejscu.

