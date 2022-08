Tom Sturridge i Vivienne Acheampong o serialu Sandman [WIDEO]

foto. naEKRANIE.pl

Trudno sobie wyobrazić lepszego odtwórcę roli Morfeusza niż Tom Sturridge. Jest to świetna kreacja, która zachwyciła nie tylko Neila Gaimana ale także widzów i krytyków. Jak wyglądało przygotowanie do tej roli? Który z koszmarów jest ulubieńcem Toma? O tym z aktorem rozmawiał Dawid Muszyński. W spotkaniu brała także udział aktorka Vivienne Acheampong, wcielająca się w postać przybocznej Sandmana, która opowiedziała o tym jak "pracuje się" dla króla świata snów.

Zapraszamy was do obejrzenia naszego wywiadu:

Sandman - o czym jest serial

Komiksowy oryginał składa się 75 w dużej mierze samodzielnych zeszytów. Głównym bohaterem jest Sen, jeden z siedmiorga rodzeństwa Nieskończonych, z których każde odnosi się do innego z elementów rzeczywistości (Los, Śmierć, Zniszczenie, Rozpacz, Pożądanie i Maligna, która kiedyś była Marzeniem). Sen, który po wielu latach spędzonych niewoli u brytyjskiego maga, wreszcie wraca na wolność i będzie musiał odbudować swoje zniszczone królestwo. Okaże się to jednak trudniejsze niż się wydaje, bowiem na każdym kroku dopadają go demony przeszłości.