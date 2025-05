Profesjonalni kierowcy oceniają film F1: nie dla fanów sportu

fot. Apple TV+

27 czerwca 2025 roku zadebiutuje w kinach film F1 od Apple TV+, za którego kinową dystrybucję odpowiada Warner Bros. Pictures. Nowy film z Bradem Pittem kosztował ok. 300 mln dolarów i powstał przy współpracy z Formułą 1. Do premiery został jeszcze miesiąc, ale znani kierowcy mieli już okazję obejrzeć nową produkcję. Co o niej sądzą?

F1 - pierwsze opinie

Specjalny pokaz filmu zorganizowano w Monako, ale wśród widowni zabrakło Maxa Versteppena. To nie powinno dziwić. Kierowca odmówił udziału w filmie i nie chce go w żaden sposób promować, ponieważ uważa, że taki rodzaj promocji nie sprzyja tej gałęzi sportu. Za dużo w tym dramaturgii, a za mało realizmu. Co ciekawe - podobne wrażenia odniosły osoby, które faktycznie film obejrzały:

Lando Norris:

To była fajna i inspirująca historia z wieloma znaczeniami. Na pewno będzie źródłem inspiracji dla wielu młodych osób.

Carlos Sainz:

Hardkorowi fani i dziennikarze zobaczą w tym filmie za dużo "amerykanizmów" albo Hollywood. Ale szczerze mówiąc - podobało mi się. Udało im się znaleźć odpowiedni balans. Uważam, że jak na Hollywood, to poszło im bardzo dobrze.

Fernando Alonso:

To nie film dokumentalny, ale fabularny, więc było parę nieścisłości.

Esteban Ocon:

Wolałbym, żeby skupili się bardziej na wyścigach niż wypadkach. [Film był fajny], ale było parę rzeczy, które dla nas, kierowców, nie miały za dużo sensu.

Charles Leclerc:

Sceny wyścigów są niesamowite. Jestem pod wielkim wrażeniem, jakie ujęcia udało im się złapać podczas jazdy. To fantastyczne dla Formuły 1, bo w ten sposób możemy trafić do osób, do których wcześniej byśmy nie trafili.

Kimi Antonelli:

To długi, ale fajny film. Myślę, że ludziom na całym świecie się spodoba. Ma fajną historię i myślę, że ludziom się spodoba.

F1 - co wiemy?

Historia skupia się na doświadczonym kierowcy Formuły 1, który wraca z emerytury, by być mentorem dla nowej drużyny z młodym talentem.

W obsadzie są Brad Pitt, Damson Idris, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia oraz Samson Kayo. Jerry Bruckheimer i Chad Oman produkują, a Joseph Kosinski reżyseruje. Obaj panowie poprzednio współpracowali przy Top Gun Maverick. Przy realizacji filmu współpracowała Formuła 1 i cała branża tych wyścigów. Udział swój mają także różne drużyny, kierowcy i promotorzy. Znany kierowca wyścigowy Lewis Hamilton jest producentem.

F1 - premiera 27 czerwca 2025 roku w kinach na całym świecie. Kilka miesięcy później trafi do platformy Apple TV+, ale Apple wszystkie swoje wielkie produkcje najpierw daje do kin.

