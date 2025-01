VOD - co obejrzeć w weekend? Oto nowe seriale i filmy (Netflix, Disney+, Apple TV+ i inne)

Reklama

Co obejrzeć w ten weekend na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, Max, Apple TV+ i innych.

Ten weekend w streamingu ma sporo do zaproponowania widzom. Z 2. sezonem powrócił chwalony serial akcji Nocny agent, a z 4. serią kryminalny Cormoran Strike. Ponadto wśród serialowych nowości na uwagę zasługują Cel numer jeden, Whiskey on the Rocks oraz Genialna Morgan. Na fanów produkcji romantycznych czekają Supersamce. Ponadto na VOD pojawiły się filmy Tacy jak my oraz Król muzyki.

Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom platformy streamingowe w najbliższych dniach.

VOD - co obejrzeć w weekend (24-26 stycznia)? Nowe seriale i filmy (Netflix, Prime Video, Apple TV+ i inne)

NETFLIX

W tym tygodniu Netflix nie wprowadził do swojej biblioteki zbyt wielu nowości. Mimo to są to solidne produkcje, jak chwalony Nocny agent z Gabrielem Basso, który powraca z 2. sezonem.

Nocny agent Premiera 2. sezonu 23 stycznia.

fot. Netflix

Supersamce Premiera 24 stycznia.

Zamek z piasku Premiera 24 stycznia.

Na miłośników anime czekają nowe odcinki Sakamoto Days, Babanba Banban Vampire i O ruchach Ziemi. Ponadto do biblioteki dodano:

APPLE TV+

W weekend na Apple TV+ warto obejrzeć nowy serial z Leo Woodallem. Nie zapomnijcie też nadrobić nowego odcinka Rozdzielenia.

Cel numer jeden Premiera dwóch pierwszy odcinków 22 stycznia.

fot. Apple TV+

Sówka Ewa Premiera 2. sezonu 24 stycznia.

DISNEY+

Na Disney+ w tym tygodniu trafiło kilka nowości, które są warte uwag i nadadzą się w sam raz do obejrzenia podczas weekendu.

Whiskey on the Rocks Premiera wszystkich odcinków 22 stycznia.

fot. Disney+

Genialna Morgan Premiera dwóch odcinków 23 stycznia.

fot. Disney+

Nocna suka Premiera filmu 24 stycznia.

Wspólna opieka (2025) – komediodramat. Cris i Diego rozstają się, ale jako nowoczesna para, zdecydowali się na rozwód bez prawników. Premiera wszystkich odcinków 24 stycznia.

PRIME VIDEO

W tym tygodniu na Prime Video pojawił się film Mrugnij dwa razy, w którym wystąpili Channing Tatum, Naomi Ackie i Christian Slater. Ponadto bibliotekę uzupełnił film The Killer's Game z Davem Bautistą.

fot. materiały prasowe

Ponadto nie zapomnijcie nadrobić nowego odcinka komediowego reality TV - LOL: Kto się śmieje ostatni.

MAX

Jak co tydzień Max nie zawodzi swoich subskrybentów. Tym razem ma do zaproponowania premierowy odcinek 4. sezonu Cormoran Strike.

Cormoran Strike Premiera pierwszego odcinka 4. sezonu 24 stycznia.

Ponadto warto nadrobić nowe odcinki seriali The Pitt, Harley Quinn i Doktor Larsen. Z kolei bibliotekę Max wzbogaciły takie oto warte uwagi tytuły:

fot. Sony Pictures

SkyShowtime

Na SkyShowtime nie pojawiły się żadne nowości. Ale warto nadrobić finałowe odcinki seriali:

Ponadto na platformie jest już dostępny cały sezon włoskiego serialu Dostoyevski.

Dostoyevski (2024) - dramat kryminalny. Funkcjonariusz policji musi zbadać morderstwa popełniane przez bezwzględnego seryjnego zabójcę, Dostojewskiego, który zostawia za sobą listy pełne drastycznych szczegółów.

INNE SERWISY VOD:

fot. Cine Nomine

Król muzyki (2024; dostępny w ofercie do wypożyczenia w serwisach Canal+, Prime Video, Cineman, Polsat Box Go, Rakuten TV, Player.pl, TVP VOD, Play Now, TV Smart) - Brian Epstein to człowiek, który zmienił czterech anonimowych muzyków w światową sensację. Mając swoją wizję oraz wiarę w artystów, był w stanie pokonać wszelkie przeciwności losu, by udowodnić światu, że ma rację. Mimo że każda wytwórnia płytowa odprawiała go z kwitkiem, jego charyzma i niespotykany upór pozwoliły mu dopiąć swego i razem z The Beatles wywrócić świat muzyki do góry nogami. [opis Rakuten TV]