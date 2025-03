Ben Affleck opowiada o swojej roli jako Batmana. "To było naprawdę złe doświadczenie"

Źródło: materiały prasowe

Ben Affleck pojawił się w magazynie GQ na wywiad, w którym ponownie zastanawia się nad tym, co poszło nie tak w jego roli Batmana w uniwersum DC Zacka Snydera. Zdobywca Oscara zadebiutował jako Mroczny Rycerz w filmie Batman v Superman z 2016 roku i powrócił do tej roli w produkcjach takich jak Liga Sprawiedliwości i Flash. W 2022 roku powiedział w rozmowie z Los Angeles Times, że granie Batmana było okropnym i złym doświadczeniem. Teraz postanowił poszerzyć tę wypowiedź:

Jest wiele powodów, dla których to było naprawdę bolesne doświadczenie i nie wszystkie mają związek z samą dynamiką bycia w filmie superbohaterskim czy czymkolwiek innym. Nie interesuje mnie już powrót do tego gatunku, nie ze względu na to złe doświadczenie, ale po prostu dlatego, że straciłem zainteresowanie tym, co mnie w nim fascynowało. Na pewno nie chciałbym powtórzyć tego co było. Wiele wynikało z braku zgodności celów, wzajemnego zrozumienia i oczekiwań. Jeśli chodzi o to, dlaczego miałem złe doświadczenie, to w dużej mierze wynikało to z tego, że każdego dnia przynosiłem do pracy mnóstwo niezadowolenia. Nie wnosiłem więc do tego projektu zbyt wiele pozytywnej energii. Nie sprawiałem problemów, ale przychodziłem, wykonywałem swoją pracę i wracałem do domu. A jednak trzeba dać z siebie trochę więcej.

Co sprawiło, że Ben Affleck zniechęcił się do Batmana?

Aktor stwierdził, że na początku podobało mu się podejście scenarzystów do Batmana jako starszego, złamanego, skrzywdzonego Bruce’a Wayne’a. Po czasie jednak pojawiły się konflikty dotyczące tego, że Mroczny Rycerz i całe uniwersum DC stawały się zbyt dojrzałe, co aktor odczuł osobiście.

Problem polegał na tym, że film zaczął być kierowany do zbyt starej widowni. Nawet mój własny syn w tamtym czasie bał się go obejrzeć. Kiedy to zobaczyłem, pomyślałem: ‘Cholera, mamy problem.’ I wtedy, moim zdaniem, zaczęła się sytuacja, w której reżyser chciał kontynuować ten mroczny kierunek, a studio chciało odzyskać młodszą widownię, co prowadziło do konfliktu.

Affleck obecnie prowadzi wytwórnię filmową Artists Equity i przyznał, że częściowo przyciągnęło go to właśnie dlatego, że jego zdaniem jest to sposób na uniknięcie sytuacji, która wydarzyła się w czasach jego Batmana. Powiedział, że chce tworzyć partnerstwa, dobierać filmowców, obsadę i mechanizmy działania studia w taki sposób, aby uniknąć właśnie takiego braku zgodności i zapewnić sobie znacznie lepsze doświadczenie zawodowe.