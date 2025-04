VOD - co obejrzeć w wielkanocny weekend? Oto nowe seriale i filmy (Netflix, SkyShowtime i inne)

Reklama

Co obejrzeć w ten świąteczny weekend na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, Max, Apple TV+ i innych.

W ten świąteczny weekend nie będziecie narzekać na nudę. W serwisach streamingowych czeka na Was wiele nowości. Warto obejrzeć nowe seriale takie, jak polska produkcja Projekt UFO, surrealistyczny Ser od rządu oraz wciągający kryminał Dziewięć trupów w meksykańskiej kostnicy. Na uwagę zasługują: dramat detektywistyczny Skradzione dziecko oraz współczesny western Ransom Canyon. Z 3. sezonem powraca popularna produkcja Yellowjackets. A fani Marvela nie powinni przegapić premiery na VOD Kapitana Ameryki: Nowy wspaniały świat. Również na streamingu są już dostępne filmy: Towarzysz oraz oscarowy The Brutalist.

Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom platformy streamingowe w najbliższych dniach.

VOD - co obejrzeć w świąteczny weekend (18-21 kwietnia)? Nowe seriale i filmy (Netflix, Disney+, Max i inne)

W ten wielkanocny weekend Netflix ma do zaproponowania kilka produkcji z różnych stron świata, a także jeden ciekawy dokument przyrodniczy.

iHostage Premiera 18 kwietnia.

Zamach w Oklahoma City: Amerykański terror Premiera 18 kwietnia.

Miłość w niebie (2025) - koreański serial dramatyczny. Rozdzielona przez śmierć zakochana para wreszcie łączy się na nowo w niebie - tylko że on ma teraz trzydzieści lat, a ona osiemdziesiąt. Premiera 19 kwietnia.

Mój przyjaciel łuskowiec Premiera 21 kwietnia.

Jeśli to nie są tytuły, które Was zainteresowały to warto sprawdzić produkcje, które trafiły na platformę w ciągu tygodnia. Na uwagę zasługuje polski serial Projekt UFO.

Projekt UFO Premiera 16 kwietnia.

Diamentowy skok Premiera 16 kwietnia.

Ransom Canyon Premiera 17 kwietnia.

Przystanek Stambuł (2025) - turecki serial dramatyczny. Studentka wprowadza się do dawno niewidzianej przyjaciółki swojej rodziny. Wyjazd z rodzinnego miasteczka do metropolii jest testem dla jej tożsamości i przekonań. Premiera 17 kwietnia.

Ponadto bibliotekę zasiliły takie oto tytuły na licencji:

APPLE TV+

Na Apple TV+ w tym tygodniu trafiły dwie nowości. To surrealistyczny serial Ser od rządu oraz 3. sezon serialu dla dzieci pt. Jane.

Ser od rządu (2025) - Niedawno zwolniony z więzienia mężczyzna próbuje odzyskać swoją rodzinę i zdystansować się od kryminalnej przeszłości z pomocą drobnej boskiej interwencji. Premiera 16 kwietnia.

Przeczytaj naszą recenzję: Recenzja 1. sezonu serialu Ser od rządu

Jane (2025) - Początkująca ekolożka Jane jest dziewięciolatką, której misją jest ratowanie zagrożonych gatunków zwierząt. Wykorzystując swoją ogromną wyobraźnię, Jane zabiera najlepszych przyjaciół: Davida i szympansa Greybearda, na wyjątkową przygodę, aby chronić dzikie zwierzęta na całym świecie. Premiera 3. sezonu 18 kwietnia.

Warto również nadrobić nowe odcinki seriali:

DISNEY+

W ten weekend na Disney+ można obejrzeć dwie interesujące nowości.

Skradzione dziecko (2025) - pozornie zwyczajna decyzja wywraca świat Elisy, mamy dwójki dzieci, do góry nogami. Kiedy jej 9-letnia córka Lucia prosi o zgodę na pójście do swojej najlepszej przyjaciółki Josie na noc, Elisa się zgadza. Po spotkaniu z Rebeccą – matką Josie – Elisa czuje się uspokojona i zauroczona pełną wdzięku kobietą i jej imponującym domem. Ale kiedy mówi córce dobranoc, nie ma pojęcia, że zaraz zostanie wrzucona w najgorszy koszmar każdego rodzica. Premiera wszystkich odcinków 16 kwietnia.

Sekretne życie pingwinów (2025) - przez ponad dwa niezwykłe lata, badacz National Geographic Bertie Gregory odkrywał tajemne tradycje, zaskakującą inteligencję i zżyte społeczeństwa towarzyskich pingwinów Wykorzystując najnowocześniejszą technologię i badania naukowe, serial odkryje sekrety gatunków, które zamieszkują wyjątkowe i niekiedy bardzo trudne krajobrazy na całym świecie. Ten program ujawnia, że pingwiny są bardziej podobne do nas, niż kiedykolwiek śmieliśmy marzyć.Producentem wykonawczym trzyczęściowej serii jest National Geographic Explorer-at-Large i zdobywca Oscara® James Cameron. Premiera wszystkich odcinków 21 kwietnia.

Daleka Północ - 5. sezon od 16 kwietnia

Rodzina z wyboru - 1. sezon od 18 kwietnia

Light & Magic - od 18 kwietnia

Nie zapomnijcie też nadrobić nowych odcinków seriali:

SkyShowtime

Na platformę SkyShowtime w tym tygodniu trafiło kilka nowości, zarówno filmów, jak i seriali. Nie zapomnijcie nadrobić też nowych odcinków 1923.

Mr. Throwback - Serial komediowy zrealizowany w konwencji mockumetu, w którym główne role grają światowa gwiazda koszykówki Stephen Curry oraz Adam Pally. Pechowy handlarz pamiątkami (Pally) szuka odkupienia, odnawiając relację ze swoim przyjacielem z dzieciństwa – a jest nim nikt inny, jak legenda NBA, Stephen Curry. Premiera wszystkich 6 odcinków 14 kwietnia.

Uśmiechnij się 2 (2024) - światowa gwiazda popu Skye Riley (Naomi Scott), która planuje wyruszyć w wielką trasę koncertową, zaczyna doświadczać coraz bardziej przerażających i niewytłumaczalnych zdarzeń. Przytłoczona narastającymi okropieństwami i presją sławy, zmuszona jest zmierzyć się z mroczną przeszłością, aby odzyskać kontrolę nad swoim życiem. Premiera 15 kwietnia.

Psi Patrol - to animowany serial dla przedszkolaków opowiadający o przygodach szóstki bohaterskich szczeniaków i Rydera – 10-letniego fana nowoczesnej technologii. Pieski poruszają się fantastycznymi pojazdami i świetnie radzą sobie z rozwiązywaniem problemów, dzięki czemu każdego dnia mogą z humorem pomagać mieszkańcom Zatoki Przygód. Strażak Marshall, policjant Chase, pilotka Skye i każdy z pozostałych szczeniaków odznaczają się wyjątkową osobowością i umiejętnościami, które pomagają całej paczce świecić przykładem i udowadniają, jak ważna jest praca zespołowa. Psiaki noszą specjalne plecaki ułatwiające im radzenie sobie z każdym wyzwaniem – od ratowania kotków po powstrzymywanie katastrof kolejowych. Jednak niezależnie od wagi misji cały Psi Patrol zawsze znajduje czas na zabawę, żarty i przyjacielskie podrapanie za uchem przez Rydera. Premiera wszystkich 5 odcinków sezonu 10D 15 kwietnia.

Mały Chef show - Mały Szef prowadzi z pomocą przyjaciół własny program kulinarny. Wspólnie gotują różne pyszności i przeżywają fantastyczne przygody. Mały Szef uwielbia dzielić się swoimi potrawami, a przyprawami, które dodaje do każdego dania, są radość i miłość. Premiera wszystkich 11 odcinków 2. sezonu 19 kwietnia.

Ponadto na platformę trafiły takie produkcje, jak:

Pod kopułą

Szepty zza światów

PRIME VIDEO

W ten weekend warto obejrzeć finałowy odcinek Koła czasu. Ponadto na uwagę zasługuje animacja Najweselsza rodzinka w Ameryce.

Najweselsza rodzinka w Ameryce (2025) - Najweselsza rodzinka w Ameryce Ramy'ego Youssefa to zadziorny serial animowany dla dorosłych. Poznajcie Husseinów – najbardziej patriotyczną, pokojową i absolutnie niewzbudzającą podejrzeń muzułmańską rodzinę w Ameryce tuż po 11 września. W oparach satyry i absurdu odkrywają, jak znaleźć uśmiech wśród przeciwności losu, rozpoczynając XXI wiek pod czujnym (i przerażonym!) okiem sąsiadów. Premiera 17 kwietnia.

MAX

W tym tygodniu na Max pojawiło się kilka nowych produkcji. Są to m.in. wciągający dokument Korupcyjna gra oraz serial kryminalny Dziewięć trupów w meksykańskiej kostnicy.

Korupcyjna gra (2025) - Dwuczęściowy dokument w reżyserii dobywcy Oscara Alexa Gibneya bada temat szemranych pieniądzy w amerykańskiej polityce. Premiera 16 kwietnia.

Dziewięć trupów w meksykańskiej kostnicy (2025) - kryminał. Samolot rozbija się w dżungli z 10 osobami na pokładzie. Znaleziono 9 ciał, ale tylko 1 osoba zginęła w katastrofie – reszta została zamordowana. Premiera wszystkich odcinków 17 kwietnia.

Bajer z Bel-Air Premiera 18 kwietnia.

Próba generalna Premiera pierwszego odcinka 2. sezonu 21 kwietnia.

Ponadto bibliotekę Max uzupełniły filmy na licencji. Oto najciekawsze z nich:

fot. New Line Cinema

DC Liga Super-Pets Premiera 19 kwietnia.

Warto również nadrobić odcinki obecnie emitowanych seriali takich, jak:

CANAL+ online

Na platformę Canal+ trafił nowy odcinek 3. sezonu wyczekiwanego serialu Yellowjackets.

Yellowjackets Premiera pierwszego odcinka 3. sezonu 17 kwietnia.

INNE SERWISY VOD:

