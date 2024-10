VOD - co obejrzeć w weekend? Oto nowe seriale i filmy (Netflix, Apple TV+, Max i inne)

Reklama

Co obejrzeć w weekend na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, Apple TV+, SkyShowtime, CDA Premium i innych.

Jak co tydzień na VOD trafiło wiele ciekawych nowości, których nie można przeoczyć. Na fanów akcji czeka Citadel: Diana oraz animacja Tomb Raider: Legenda Lary Croft. Na poprawę humoru warto obejrzeć 2. sezon Funny Woman oraz Franczyzę. Znajdzie się też coś dla miłośników romantycznych produkcji, jak Planeta samotności z Laurą Dern i Liamem Hemsworthem. Na uwagę zasługuje serial Sprostowanie z Cate Blanchett i Kevinem Klinem. A jeśli lubicie dokumenty to możecie obejrzeć Historię braci Menendezów lub Pierwszą piątkę. Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom platformy streamingowe w najbliższych dniach.

VOD - co obejrzeć w weekend (11-13 października)? Nowe seriale i filmy (Netflix, Disney+, Prime Video i inne)

NETFLIX

Na ten weekend Netflix przygotował kilka nowości z różnych stron świata. Na uwagę zasługuje film Planeta samotności, w której w głównych rolach występują Laura Dern i Liam Hemsworth.

Na jej miejscu (2024) - chilijski serial kryminalny. Sprawa zabójstwa kochanka przez chilijską pisarkę Marie Carolinę Geel przyciąga uwagę nieśmiałej pracownicy sądu, Mercedes. Wkrótce między kobietami powstaje więź. Premiera 11 października.

Planeta samotności Premiera 11 października.

fot. Netflix

Wojna i rewolta Premiera 11 października.

Uczciwy biznes (2024) - koreański serial komediowy. W poszukiwaniu celu, szansy na lepsze życie i niezależności cztery kobiety zaczynają ryzykowny biznes w branży dla dorosłych - i odkrywają swoje prawdziwe ja. Premiera 12 października.

Jeśli jednak macie ochotę na dokumenty kryminalne lub sportowe, animację lub inne seriale dramatyczne to czekają już na Was:

Historia braci Menendezów Premiera 7 października.

Pierwsza piątka Premiera 9 października.

Pozorna miłość (2024) - włoski romantyczny miniserial. Intrygujący serial obyczajowy, w którym zamożna kobieta zakochuje się w tajemniczym młodszym mężczyźnie. Premiera 9 października.

Tajemnica rzeki (2024) - meksykański serial dramatyczny. Erik wbrew woli ojca zaprzyjaźnia się z odważnym chłopcem, który przybywa do konserwatywnego miasteczka, na zawsze zmieniając życie jego mieszkańców. Premiera 9 października.

Outer Banks Premiera pierwszej części 4. sezon 10 października.

Tomb Raider: Legenda Lary Croft Premiera 10 października.

fot. Netflix

Życie i filmy Erşana Kuneriego Premiera 2. sezonu 10 października.

Ponadto Netflix dodał do swojej biblioteki filmy na licencji, które pozwolą dobrze wczuć się w klimat zbliżającego się Halloween. Są to m.in. dwie części Rodziny Addamsów, Predator (2018), Monster High 2, Egzorcysta papieża i Topielisko. Klątwa La Llorony. A na miłośników seriali medycznych już czeka 6 sezonów Rezydentów.

Rezydenci Premiera 6. sezonu 11 października.

AMAZON PRIME VIDEO

Na Prime Video w tym tygodniu pojawiła jedna nowość. To włoski szpiegowski serial z uniwersum Citadel.

Citadel: Diana (2024) - Mediolan, rok 2030. Osiem lat temu niezależna globalna agencja szpiegowska Cytadela została zniszczona przez potężny i wrogi syndykat Manticore. Od tamtej pory Diana Cavalieri (Matilda De Angelis), tajna agentka Citadel, działa samotnie, uwięziona za liniami wroga jako szpieg w Manticore. Kiedy w końcu widzi sposób na ucieczkę i szansę na zniknięcie na zawsze, jedyną drogą na to jest zaufanie najbardziej nieoczekiwanemu sojusznikowi, Edo Zani (Lorenzo Cervasio), spadkobiercy Manticore Italy i synowi szefa włoskiej organizacji, Ettore Zani (Maurizio Lombardi), który walczy o przywództwo przeciwko innymi europejskim rodzinom. Premiera 1. sezonu 10 października.

fot. materiały prasowe

Z kolei w ramach abonamentu są już dostępne głośne filmy:

Czwarta władza (2017) - Dwoje wydawców dziennika „The Washington Post" Katherine Graham (Meryl Streep) i Ben Bradlee (Tom Hanks) staje na czele bezprecedensowego starcia amerykańskiej prasy z najwyższymi władzami, walcząc o prawo do ujawnienia szokujących tajemnic, przez cztery dekady ukrywanych przez najwyższe władze USA. Reżyserem jest Steven Spielberg. W obsadzie są: Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson. Premiera 9 października.

Civil War (2024) - Akcja filmu rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, w ogarniętych chaosem wojny domowej Stanach Zjednoczonych. Fotografka wojenna (Kirsten Dunst) wraz z grupą dziennikarzy próbuje dostać się do Waszyngtonu, będącego centrum dramatycznych wydarzeń. Reżyserem jest Alex Garland. W obsadzie są: Kirsten Dunst, Wagner Moura, Cailee Spaeny. Premiera 11 października.

APPLE TV+

W tym tygodniu na Apple TV+ trafiła jedna nowość w gwiazdorskiej obsadzie.

Sprostowanie (2024) - Serial oparty na bestsellerowej powieści o tym samym tytule autorstwa Renée Knight. Fabuła przedstawia losy uznanej dziennikarki Catherine Ravenscroft (Blanchett), która „zbudowała swoją reputację, ujawniając występki i wykroczenia innych”. Pewnego dnia, gdy otrzymuje kopię książki nieznanego autora, okazuje się, że teraz to ona będzie główną bohaterką, a fabułą - jej najmroczniejsze sekrety. Catherine będzie musiała ustalić tożsamość tajemniczego pisarza, zanim przeszłość ją dogoni i zniszczy relacje z rodziną raz na zawsze. Premiera 11 października.

fot. Apple TV+

Ponadto na platformie pojawiły się finałowe odcinki sezonów Kulawych koni, Pachinko oraz Małpiego biznesu, które warto nadrobić. Do tego w tym tygodniu premierę miały nowe epizody seriali:

Dom mody

Rodzina z karetki

DISNEY+

W tym tygodniu na Disney+ trafiła jedna nowość, którą warto obejrzeć w weekend. Do tego do nadrobienia czekają nowe odcinki seriali To zawsze Agatha i Zbrodnie po sąsiedzku.

La Máquina: Bokser Premiera całego sezonu 9 października.

fot. Nicole Franco // Hulu

Ponadto na platformie znalazły się takie oto produkcje:

Blue w szortach - nowe odcinki od 7 października

Spoza Układu - Halloweenowy Odcinek Specjalny, Część 2: Polowanie Na Brązowy Październik - od 7 października

Tożsamość szpiega

Grey’s Anatomy: Chirurdzy – 20. sezon - od 10 października

9-1-1 - 7. sezon - od 10 października

Pan Crocket - od 11 października

Powrót do Las Sabinas - od 11 października

Misja: Amazonka - od 11 października

SkyShowtime

W piątek na SkyShowtime premierę ma 2. sezon serialu Funny Woman z Gemmą Arterton w głównej roli. Ponadto do nadrobienia są nowe odcinki seriali Tulsa King i Frasier.

Funny Woman (2024) - W pierwszym sezonie Barbara z Blackpool spełniła swoje marzenie- została gwiazdą komedii telewizyjnej i ulubienicą publiczności jako Sophie Straw. W drugim sezonie Sophie dowiaduje się, że sława to kapryśny przyjaciel, a mówienie swojego zdania nie oznacza, że zostanie ono usłyszane. Zmęczona byciem muzą w oldschoolowych serialach komediowych i licząc na większy rozwój, próbuje swoich sił w kinie artystycznym. Niestety, z miernym skutkiem. Niezrażona Sophie postanawia stworzyć własny program komediowy, w którym będzie mogła opowiadać autentyczne historie w całej ich chaotycznej i przezabawnej okazałości. Odnalazła swój głos i nie da go sobie odebrać, bo wie, że siła tkwi w słowie. Powracający członkowie obsady z pierwszego sezonu to: Gemma Arterton, Arsher Ali, David Threlfall, Rosie Cavaliero, Alexa Davies, Matthew Beard, Leo Bill, Clare-Hope Ashitey i Alistair Petrie. W sezonie drugim pojawią się też nowe twarze, w tym: Steve Zissis, Marcus Rutherford, Tim Key, Gemma Whelan i Roisin Conaty. Premiera 2. sezonu 11 października.

fot. SkyShowtime

MAX

W ciągu tygodnia na platformę Max trafiły 3 nowe seriale warte uwagi:

Odnalezieni

Oddana przyjaciółka - po atakach terrorystycznych w Paryżu zrozpaczona Christelle dołącza do społeczności ocalałych.

Franczyza

fot. HBO

Ponadto na platformie pojawiły się wszystkie części Epoki lodowcowej. Do tego w bibliotekę uzupełniono o produkcje na licencji:

Tenacious D: Kostka Przeznaczenia (Tenacious D in the Pick of Destiny) - Aby stać się największym zespołem wszech czasów, dwaj początkujący muzycy wyruszyli do maksymalnie strzeżonego muzeum Rock and Tolla aby ukraść legendarnego gitarowego pickera.

(Tenacious D in the Pick of Destiny) - Aby stać się największym zespołem wszech czasów, dwaj początkujący muzycy wyruszyli do maksymalnie strzeżonego muzeum Rock and Tolla aby ukraść legendarnego gitarowego pickera. Żarty się skończyły (I Used to Be Funny) - Komiczka i opiekunka do dzieci, która zmaga się z zespołem stresu pourazowego, zastanawia się, czy przyłączyć się do poszukiwań zaginionej nastolatki.

(I Used to Be Funny) - Komiczka i opiekunka do dzieci, która zmaga się z zespołem stresu pourazowego, zastanawia się, czy przyłączyć się do poszukiwań zaginionej nastolatki. Caddo Lake - Zaginięcie 8-letniej dziewczynki rozpoczyna ciąg wydarzeń, które odkrywają tajemnicę trwającą od dziesięcioleci w wiejskiej społeczności Caddo Lake.

- Zaginięcie 8-letniej dziewczynki rozpoczyna ciąg wydarzeń, które odkrywają tajemnicę trwającą od dziesięcioleci w wiejskiej społeczności Caddo Lake. Aniołowie są wśród nas (Ordinary Angels) - Sharon robi wszystko, aby pomóc zupełnie obcemu człowiekowi i jego chorej córce.

(Ordinary Angels) - Sharon robi wszystko, aby pomóc zupełnie obcemu człowiekowi i jego chorej córce. Boogeyman - Mroczna nadprzyrodzona istota dręczy pogrążoną w żałobie rodzinę.

CDA PREMIUM

Do biblioteki CDA Premium trafiło kilka interesujących produkcji:

Fot. Materiały prasowe

INNE SERWISY VOD: