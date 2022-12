Wiedźmin: Rodowód krwi. Joey Batey w zabawny sposób komentuje odejście Henry'ego Cavilla [WIDEO WYWIAD]

foto. naEKRANIE.pl

Dużo było spekulacji na temat tego, czy w spin offie Wiedźmina, który jakiś czas temu zapowiedział Netflix, zobaczymy Jaskra. Nieoficjalne doniesienia mówiły o tym, że Joey Batey był na planie. Jednak oficjalnie nikt nie chciał tego potwierdzić. No więc teraz odkrywamy karty i możemy potwierdzić, że Jaskier pojawi się w serialu Wiedźmin: Rodowód krwi. Nie będzie to wielka rola, ale jednak.

Z tej okazji spotkaliśmy się wirtualnie z Joeyem i wcielającym się w postać maga Davida Balora aktorem Lennym Henrym, by porozmawiać o pracy nad tą produkcją. Nie mogliśmy też nie zapytać Bateya o to, jak zareagował na odejście Henry'ego Cavilla po 3. sezonie oraz co sądzi o zastępującym go Liamie Hemsworthie.

Posłuchajcie, co odpowiedział:

Wiedźmin: Rodowód krwi – opis fabuły

Jest to historia rozgrywająca się w świecie elfów 1200 lat przed wydarzeniami z serialu Wiedźmin. Opowiada zapomnianą historię grupy wygnańców stających do walki z niezwyciężoną potęgą, która odebrała im wszystko. W wyniku ich pomsty powstaje prawzór wiedźminów. Wszystko to dzieje się podczas koniunkcji sfer — zdarzenia, które połączyło świat potworów, ludzi i elfów w jedną całość.

Wiedźmin: Rodowód krwi – premiera 25 grudnia 2022 roku na platformie streamingowej Netflix.