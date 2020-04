Program tv na Wielkanoc 2020. Titanic, Gladiator i inne - co obejrzeć?

Program tv na Wielkanoc 2020 powstał dla wszystkich szukających jakiejś alternatywnej rozrywki poza platformami streamingowymi. Nie brak seriali, który nadal są emitowane na różnych kanałach, ale w te dni największą atrakcją będą cieszyć się filmy. To właśnie w tym aspekcie polskie stacje telewizyjne prześcigają się w coraz głośniejszych i atrakcyjniejszych tytułach wartych obejrzenia.

Jest w czym wybierać, bo poza tym, o czym już wspomnieliśmy, Wielkanoc 2020 w tv to wiele innych interesujących pozycji, do których na pewno warto wrócić. Zwłaszcza siedząc w domu w rodzinnym gronie.

Program tv na Wielkanoc 2020 - seriale

Wybór nie jest zbyt dużo, ale na pewno jest kilka propozycji dla osób, które oglądają je na ekranach telewizorów.

PIĄTEK:

Zero zero zero – sez. 1, odc. 3

20:10

HBO

Manuel żąda spotkania z Leyrami. Zamierza włączyć swój zespół w narkotykowy biznes. Przedstawia mafii propozycję współpracy. Podczas spotkania sprawy wymykają się spod kontroli. Jednemu z jego ludzi grozi śmierć. Tymczasem statek z ładunkiem zmierza do Dakaru. Załoga wyłączyła systemy, by nie dać się namierzyć. Chris odkrywa, że filtry w maszynowni są uszkodzone. Podejrzewa, że na pokładzie jest sabotażysta. Rozmawia o tym z kapitanem, ale ten bagatelizuje jego obawy. Wkrótce Lynwood dociera do prawdy i musi ratować nie tylko statek, ale i własne życie. Stefano wraca do Kalabrii. Bardzo szybko zostaje wezwany przez swojego dziadka. Pełen najgorszych przeczuć wsiada z nim i jego ludźmi do samochodu. Nie jest pewny, czy Don Minu dowiedział się o jego zdradzie.

Zobacz także:

Zabójcze umysły – sez. 13, odc. 5 – 8 – 21:05 (FOX)

Fosse/Verdon – odc. 6 - 21:10 (HBO)

Cudotwórcy – sez. 2, odc. 5 - 21:30 (HBO3)

SOBOTA:

Tajemnica Bladego Konia – sez. 1, odc. 1

22:00

CANAL+ Seriale

Literacki pierwowzór opowiada historię Marka Easterbrooka, samozwańczego detektywa, w którego ręce wpada tajemnicza lista nazwisk. Mężczyzna z niepokojem odkrywa, że kilka osób z listy już nie żyje. Mark postanawia zbadać tę sprawę wraz ze swoją przyjaciółką Ginger. Tak duet trafia do wsi Much Deeping i tytułowego pubu, w którym mieszkają trzy kobiety, które podobno parają się czarną magia i mogą zabić człowieka na odległość, bez kontaktu z ofiarą. Mark postanawia znaleźć racjonalne wytłumaczenie tych mordów, jednak w tym celu zostaje zmuszony do skorzystania z usług czarownic.

Zobacz więcej:

Outsider – sez. 1, odc. 1 – 10 – 20:00 (HBO3)

Kontra: Sieć – sez. 8, odc. 4 - 20:00 (Cinemax)

Rodzice nie do pary – sez. 2, odc. 11 – 12 - 21:00 (FOX Comedy)

Simpsonowie – sez. 30, odc. 21 – 23 - 22:00 (FOX Comedy)

Narcos: Meksyk – sez. 1, odc. 8 – 0:20 (Stopklatka)

NIEDZIELA:

Przystań – sez. 2, odc. 3

21:55

HBO3

Po zagadkowej śmierci męża kobieta odkrywa, że prowadził on podwójne życie u boku innej kobiety. Alexandra jest odnoszącą sukcesy architektką, która pewnego dnia musi zmierzyć się z najgorszym koszmarem. Kobieta odbiera telefon od lokalnego policjanta - Conrado, który prosi ją o zidentyfikowanie ciała.

Zobacz także:

Współczesna rodzina – sez. 11, odc. 10 – 12:15 (HBO3)

Po katastrofie – sez. 1, odc. 3 – 4 - 20:10 (ale kino+)

Opowiedz mi bajkę – sez. 2, odc. 4 - 21:00 (HBO3)

Tajemnica Bladego Konia – sez. 1, odc. 2 - 22:00 (CANAL+)

Bob's Burgers – sez. 10, odc. 15 – 16 – 23:00 (FOX Comedy)

Westworld – sez. 3, odc. 5 - 3:00 (poniedziałek) HBO

PONIEDZIAŁEK:

Westworld – sez. 3, odc. 5

20:10

HBO

Serial science fiction oparty na filmie Michaela Crichtona z 1973 roku. Akcja Westworld rozgrywa się w futurystycznym parku rozrywki, w którym roboty zaczynają szaleć i atakować gości.

Ucieczka – odc. 1

21:40

HBO

Serial autorstwa Vicky Jones opowiada o Ruby, kobiecie prowadzącej dość monotonne życie. Wszystko zmienia się, gdy pewnego dnia dostaje SMSa, którego nadawca nakłania ją do wypełnienia młodzieńczego przyrzeczenia będącego zarówno obietnicą prawdziwej miłości, jak i redefinicji własnego „ja”. Pytanie, czy Ruby porzuci swoje dotychczasowe życie i wyruszy w podróż ze swoją starą miłością.

Zobacz także:

Kidding – sez. 2, odc. 9 – 10 – 20:00 (HBO3)

Stumptown – sez. 1, odc. 11 – 21:05 (FOX)

Niepewne – sez. 4, odc. 1 – 21:10 (HBO)

Tajemnica Bladego Konia – sez. 1, odc. 3 – 22:00 (CANAL+ Seriale)