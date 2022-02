Wikingowie - ranking najpotężniejszych postaci serialu. Kto odznacza się największą siłą, przebiegłością i charyzmą?

fot. materiały prasowe

Wikingowie to serial, który zapoczątkował modę na produkcje związane z nordyckimi wojownikami. W pierwszych sezonach fascynowała fabuła, która bardzo sprawnie ukazywała wikińską kulturę, wierzenia i walkę o władzę. Następowało zderzenie świata pogańskiego ze chrześcijańskim. Nie brakowało krwawych walk, najazdów i bitew. Przede wszystkim oglądaliśmy interesujące i wielowymiarowe postacie o różnych ambicjach i celach. Niestety, w ostatnich seriach twórcy woleli skupiać się na starciach, a nie na kreowaniu ciekawych i złożonych bohaterów, którym można byłoby kibicować i które wzbudzałyby szacunek.

Przygotowaliśmy ranking najpotężniejszych postaci z Wikingów. Wzięliśmy pod uwagę kilka czynników, które pomogły w ustaleniu kolejności. Nie tylko liczyła się siła fizyczna - czyli to, jak nieustraszonym wojownikiem był/a dany/a bohater/ka - ale też inteligencja, umiejętność wpływania na otoczenie i kreowanie polityki. Ważna była również ich charyzma. Ze względu na to, że wielu z nich na przestrzeni sezonów zmieniało się (często niestety na gorsze), znaczenie miał całokształt postaci. Niemałą rolę odegrał sposób śmierci bohaterów, który w kilku przypadkach był kontrowersyjny. W finałowej dziesiątce naszego zestawienia dowiecie się, co zaważyło na ich wysokiej pozycji.

Wikingowie - ranking najpotężniejszych postaci

35. Aethelwulf

