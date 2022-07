Z laptopem na i po wakacjach

fot. pixabay.com

Komputery przenośne są absolutnie podstawowymi maszynami do pracy i rozrywki przy okazji wypierając niemal zupełnie tradycyjne komputery stacjonarne. Zmieniły sposób w jaki konsumujemy filmy i seriale, a także gramy czy pracujemy. Można je zabrać ze sobą w zasadzie wszędzie, pozwalają pracować na kanapie, oglądać seriale w łóżku, grać w pociągu. I w każdej innej konfiguracji. Mnogość użytecznych zastosowań rekompensuje drobne braki w wydajności czy produktywności, bo pomimo swej wszechstronności nie mogą się równać z komputerami stacjonarnymi pod względem szybkości działania czy wielkości oferowanej przestrzeni roboczej. Z drugiej strony stacjonarki nie zabierzemy nie tylko na urlop, ale nawet do łazienki, gdy chcemy w zimnej wodzie ochłodzić się nieco podczas letnich upałów, a laptopa zawsze można podłączyć pod większy monitor i cieszyć się dwoma ekranami roboczymi.

Czym więc powinien charakteryzować się laptop, który da nam swobodę podczas wypoczynku i szybkość działania, gdy potrzebujemy zdalnie popracować, co można przecież robić nie tylko z domu?

Po pierwsze: karta graficzna

Można się bez niej obejść tylko w przypadku używania laptopa do absolutnie podstawowych działań, jak przeglądanie Facebooka, Instagrama czy TikToka i praca nad edytorami tekstu lub arkuszami kalkulacyjnymi. Gdy laptop ma nam służyć także do grania lub działań z bardziej wymagającymi programami do pracy kreatywnej lub projektowej, bez solidnego GPU się nie obejdzie. Oczywiście ilu użytkowników, tyle konfiguracji. Mniej wymagające gry i programy zadowolą się kartami typu GeForce RTX 3050, 3050 Ti i 3060, ale gdy potrzeba więcej mocy, a budżet nie jest przeszkodą, warto sięgnąć po laptopy z najpotężniejszymi kartami GeForce RTX 3070 i RTX 3080. Z kolei specjaliści powinni zainteresować się komputerami wyposażonym w profesjonalne karty Nvidia RTX A3000 oraz RTX A5000, które mają mnóstwo pamięci RAM, żeby radzić sobie nawet z największymi plikami i projektami.

fot. Asus

Gracze powinni zainteresować się takimi laptopami, jak ASUS TUF F15 FX506 czy Dell G15 oraz Lenovo Legion 5, z kolei profesjonalistom polecamy laptopy z serii Acer ConceptD 5, które mogą być wyposażone w karty GeForce RTX 3060, jak i Nvidia RTX A3000 lub A5000.

fot. Acer

Po drugie: ekran

Ekran jaki jest każdy niby widzi, ale wbrew pozorom warto się nad nim na chwilę pochylić. Przekątna ekranu w przypadku laptopa do grania to minimum standardowe 15,6 cala, choć warto mierzyć wyżej, w laptopy z ekranami 16-calowymi lub nawet większymi. Minimalna akceptowalna rozdzielczość ekranu to obecnie 1920 x 1080 pikseli, ale dostępne są też laptopy oferujące 2560 x 1440 na ekranie 15,6 cala, a nawet 3072 x 1920 przy ekranie o 16-calowej przekątnej. Niemniej ważna jest częstotliwość odświeżania ekranu. Jeżeli chcemy grać w strzelanki FPP, to warto zainteresować się laptopami oferującymi 120 Hz lub więcej częstotliwości odświeżania ekranu. Do pracy i oglądania filmów wystarczy odświeżanie rzędu 60 Hz.

fot, Lenovo

Ważna jest także powłoka matrycy – osobiście preferuję matryce matowe, odbijające mniej światła, bo takie najlepiej sprawdzają się podczas pracy nad tekstem i w podróży. Matryce o błyszczącej powłoce i wykonane w technologii OLED wypadają lepiej, gdy zależy nam na żywych kolorach i mamy możliwość pracy lub zabawy w warunkach kontrolowanego oświetlenia. Tu wart jest polecenia ASUS Vivobook Pro 15 OLED.

fot. Asus

Po trzecie: najnowocześniejsze technologie

W czasach coraz powszechniejszej pracy zdalnej przydaje się oprogramowanie, które pomaga utrzymać kontakt z współpracownikami. Jak np. aplikacja Nvidia Broadcast, która potrafi usunąć szumy i niepożądane dźwięki płynące z otoczenia podczas wideokonferencji oraz pozwala ustawić tło, więc nikt się nie dowie, że pracujemy nie z pokoju, a np. z tarasu, działki, plaży czy ogrodu.

Karty Nvidia z serii GeForce RTX 30 oferują też inne przydatne rozwiązania technologiczne, jak np. Nvidia DLSS, czyli Deep Learning Super Sampling, oparte o sieci neuronowe rozwiązanie, które rewelacyjnie sprawdza się w grach efektywnie podbijając liczbę wyświetlanych klatek na sekundę, a tym samym zwiększając płynność rozgrywki.

Gracze, dla których liczy się każda milisekunda upływająca pomiędzy kliknięciem myszy a odzwierciedleniem tego działania na ekranie docenią rozwiązanie Nvidia Reflex dostępne w kartach z serii GeForce RTX 30, które zmniejsza opóźnienia w takich między innymi grach opartych na rywalizacji w sieci z innymi graczami, jak Apex Legends, Call of Duty: Warzone, Overwatch, Fortnite czy Rainbow Six Siege.

fot. Dell

Układy GeForce RTX serii 30, to jednak przede wszystkim ray tracing, czyli najwyższa dostępna jakość grafiki, gdzie główną rolę grają promienie światła odbijające się realistycznie od wszystkich lustrzanych powierzchni. Wygląda to rewelacyjnie w takich grach, jak choćby jarzący się neonami Cyberpunk 2077.

Karty graficzne Nvidia oferują też rozwiązanie przydatne nie tylko graczom, oprogramowanie Nvidia Studio poprawia jakość pracy twórców kreatywnych w takich zajęciach, jak tworzenie i montaż filmów, fotografia, projektowanie graficzne, tworzenie i rendering obiektów 3D, modelowanie architektury czy choćby transmitowanie na żywo.

Zanim wyjedziesz na urlop

Dobór pozostałych podzespołów jest już bardziej indywidualną kwestią, ponieważ to ekran i karta graficzna odpowiadają za jakość wyświetlanego obrazu, co jest bezspornie najważniejsze. Polecane laptopy są na tyle dobrze wyposażone, że nie zawiodą oczekiwań bez względu na to, czy jesteśmy na urlopie, czy pracujemy zdalnie lub relaksujemy się po pracy grając lub oglądając filmy i seriale. Wielkość pamięć RAM w większości przypadków wynosi 16 GB i jest to obecnie absolutny standard, pamięci SSD mają zazwyczaj 512 GB lub 1TB pojemności, a wśród procesorów dominują modele Intel Core i5, a w konfiguracjach dla bardziej wymagających Intel Core i7. Wygląda laptopa jest kwestią gustu, modele gamingowe mają bardziej wyzywający design, gdy te przeznaczone do pracy wyglądają bardziej profesjonalnie. Jedyną rzeczą, z którą musimy się pogodzić jest czas pracy na baterii, niestety mocniejsze procesory i karty graficzne mają większy apetyt na energię, więc warto być w pobliżu źródła zasilania, jeżeli szykujemy się na dłuższą sesję z ulubioną grą w trybie najwyższej wydajności. Bez względu czy robimy to na wakacjach, czy w domowym zaciszu.