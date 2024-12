Zakładnicy – przedpremierowy pokaz serialu na festiwalu Warsaw SerialCon. Co wiemy o produkcji?

fot. Polsat

Nowa produkcja pod tytułem Zakładnicy ma liczyć 7 epizodów i powstała na licencji izraelskiego serialu Bnei Aruba. Polska wersja może się pochwalić gwiazdorską obsadą, do której należą m.in. Magdalena Różczka, Piotr Adamczyk, Leszek Lichota i Jan Englert. Reżyserem jest Maciej Migas, a scenarzystą Michał Wawrzecki.

Przed pokazem przedpremierowym odbył się panel dyskusyjny, w którym wzięli udział Piotr Adamczyk, Magdalena Różczka, Leszek Lichota, Nel Kaczmarek, Piotr Żurawski, Maciej Migas i Jolanta Trykacz (producentka kreatywna). Ekipa rozmawiała o historii, jaką opowiada serial, bohaterach i pracy na planie produkcji.

O fabule opowiedziała Jolanta Trykacz:

- Mamy dla Państwa intrygującą sensację – thriller psychologiczny. Z aferą w roli głównej miliarder, filantrop Szymon Raskin – jeden z najbogatszych Polaków. (…) Jednak nie on będzie głównym bohaterem. Jest osią serialu, a główni bohaterowie to rodzina Osterów – zakładnicy, czteroosobowa rodzina, i czteroosobowa (…) grupa terrorystów.

Wspomniani terroryści napadają rodzinę Osterów w jej własnym domu. Ich celem jest matka o imieniu Eryka (w tej roli Magdalena Różczka), która jest poważaną chirurżką. Ma ona operować Szymona Raskina (Jan Englert). Przestępcy każą jej doprowadzić do śmierci miliardera na stole operacyjnym, inaczej ucierpi jej rodzina.

Istotną rolę odgrywają też pozostali członkowie rodziny: Wiktor, mąż Eryki, oraz dwójka ich dzieci – Kamila i Dawid. W Wiktora wciela się Leszek Lichota, który tak opisał swoją postać:

- Gram porządnego, przeciętnego faceta, który uczy w szkole, pomaga prowadzić dom, ale, jak to w kryminałach, thrillerach bywa, każdy z nas, tu siedzących, ma w sobie jakąś tajemnicę.

Jej osią jest sytuacja napadu i śmiertelnego niebezpieczeństwa, które dotyka rodzinę Osterów. Sytuacji nie ułatwia fakt, że każda z postaci zmaga się z własnymi demonami, co tyczy się również przestępców. Jak określił to reżyser produkcji Maciej Migas - „nie ma tutaj jednoznacznie złych i dobrych bohaterów”.

Zakładnicy - opis fabuły

Pewnego grudniowego wieczoru, tuż przed świętami, członkowie rodziny Osterów po napadzie zostają zakładnikami we własnym domu. Tylko jedna osoba z rodziny może wyjść na zewnątrz. To Eryka Oster (Magdalena Różczka), która dostaje od napastników zadanie – jako lekarz ma w trakcie rutynowej operacji doprowadzić do śmierci znanego biznesmena (Jan Englert). Jeśli pacjent nie umrze na stole operacyjnym, cała jej rodzina zginie. Dramatyczne żądanie stawiane Eryce zmusza ją do podjęcia niezwykle trudnych decyzji.

- Myślę, że każda z postaci ma coś takiego podwójnego w sobie. Wszyscy jesteśmy trochę w sytuacji (…) antyczno-tragicznej – to znaczy, nie ma dobrego wyjścia – mówił podczas panelu Piotr Adamczyk, który wciela się w jednego z napastników.

Czwórka przestępców to postacie o bardzo różnych osobowościach i życiorysach. Uwagę przykuwa szczególnie postać grana przez Piotra Żurawskiego:

- Gram Huberta, który jest psychopatą. (…) Wiedzą Państwo, jest zawsze taka postać, ten który jest najtwardszym, takim bardzo męskim typem, ale po tym, jak wszystko zaczyna się psuć, to okazuje się najsłabszy psychicznie. No to jest właśnie Hubert.

Wszystkie postacie w serialu są niejednoznaczne, nie jest to zwykła opowieść o złych terrorystach. Serial przedstawia ludzi w ekstremalnej sytuacji, którzy reagują często inaczej, niż byśmy się spodziewali, do czego odniósł się Maciej Migas:

- To są tropy, które później są tak poprowadzone, żeby zmylić widzów, że ten kto się wydaje zły, wcale nie okazuje się zły, że ten kto jest dobry, wcale się nie okazuje dobry i każdy z tych bohaterów jest taką mieszanką czerni i bieli, dobra i zła.

Serial oprócz tego, że stawia postaci w bardzo różnych trudnych okolicznościach, które wymuszają podejmowanie tragicznych decyzji skłania tez widzów do zadawania sobie pytań – jak daleko można się posunąć w obronie bliskich? Czym jest odwaga? Jak wybierać w skrajnie trudnych sytuacjach?

Dużo uwagi poświęcono dopracowaniu scenariusza, który jest głównym walorem serialu, co podkreśliła Jolanta Trykacz:

- Gęsto jest napisany scenariusz. Siedem odcinków – esencja fabularna, rewelacyjna, także polecam Państwu bardzo.

Serial Zakładnicy został wyprodukowany na zlecenie Telewizji Polsat przez TFP. Będzie mieć premierę wiosną 2025 roku w serwisie Polsat Box Go.