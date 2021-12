Arte.tv zabiera Was w podróż! Odkryjcie Pragę Milana Kundery i Nowy Jork Vivian Maier

Materiały Prasowe

Arte.tv to platforma, która jest zupełnie bezpłatna dla użytkowników. Dzięki niej można obejrzeć koncerty, programy przyrodnicze i podróżnicze, a także reportaże śledcze i filmy o sztuce. W tym zestawieniu zabieramy Was w podróż do innych kultur.

Chcecie dowiedzieć się więcej o życiu gejszy w Kioto? A może wolicie poznać historię pewnej kobiety, która z niani stała się rozpoznawalną fotografką Nowego Jorku? Sprawdźcie, kto jeszcze znalazł się w naszej TOP 5.

TOP 5: Najlepsze dokumenty i reportaże podróżnicze w Arte.tv

Słowenia Hemingwaya

To dokument przedstawiający miejsce i wydarzenia rozgrywające się w Pożegnaniu z bronią, jednej z pierwszych powieści Ernesta Hemingwaya. To także powrót do przeszłości i spojrzenie na Słowenię z książkowej perspektywy. Dolina rzeki Socza stanowiła przez wiele miesięcy linię frontu między armia włoską a oddziałami austro-węgierskimi.

Vivian Maier: portrety Nowego Jorku

Vivian Maier (1926-2009) to amerykańska fotografka-samouk, której niezwykłe dzieła dopiero niedawno zostały zauważone na aukcji i wstrząsnęły światem sztuki. Kobieta specjalizowała się w fotografowaniu scen ulicznych. Z zawodu była nianią. Jej wychowankowie zapamiętali ją jako nieco ekscentryczną Mary Popins, która zabierała ich na wycieczki do lasu. Pozostawiła ponad 100 000 negatywów fotografii, z których większość wykonała w Chicago i Nowym Jorku. Stanowią one cenną dokumentację życia w Stanach Zjednoczonych w drugiej połowie XX wieku.

Milan Kundera i jego Praga

Duszę całej Pragi oddaje jedno miejsce: labirynt zwierciadeł. Na każdym kroku ujawniają się tu tysiące złudnych prawd, ruchów i ciał. Nieuchwytne pozory stały się tematem dzieł Milana Kundery, a Praga – jego niewyczerpaną inspiracją. Milan Kundera to czeski pisarz i eseista, znany m.in. jako autor Nieznośnej lekkości bytu.

Gejsza: pierwsze damy w Kioto

Zabieramy Was w podróż do Kioto, gdzie poznacie życie gejsz. Po zachodzie słońca te dystyngowane damy tańczą, grają na instrumentach i zabawiają swych bogatych klientów. Są damami do towarzystwa i strażniczkami tradycyjnej kultury japońskiej. Słowo "gejsza" oznacza przede wszystkim osobę posiadającą rozległą wiedzę o świecie sztuki.

Asteriks na Korsyce

Asteriks na Korsyce to 20. tom kultowego komiksu, który został wydany w 1973 r. Na Korsyce zaczął się wtedy rozwijać ruch nacjonalistyczny. Przygody bohaterów i postaci, które spotykają na Wyspie Piękności, z humorem oddają ducha korsykańskiej rebelii.



Ciekawymi pozycjami, którym warto się przyjrzeć, są także Sekrety punkowego Paryża, Viti Ihimaera, głos nowozelandzkich Maorysów i Juliusze Verne w podróży do Indii.