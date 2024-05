Zdrada. Relacja z premiery serialu [VIDEO]

foto. naEKRANIE.pl

Reklama

W Warszawie odbyła się premiera najnowszego serialu platformy Polsat Box Go zatytułowanego Zdrada z Dawidem Ogrodnikiem, Pawłem Małaszyńskim i Anną Karczmarczyk w rolach głównych. Na czerwonym dywanie pojawiła się cała obsada. Zapytaliśmy ją o to, jak wyglądała praca nad tą produkcją. Co ciekawe, serial oparto na holenderskim pomyśle. Wszyscy aktorzy musieli się zapoznać z oryginałem, zanim przystąpili do zdjęć.

Zachęcamy Was do obejrzenia naszej relacji z premiery serialu Zdrada i rozmów z obsadą:

Zdrada – o czym jest film?

Kiedy na wernisażu swoich prac Julia wychodzi na chwilę odpocząć od tłumu, poznaje Pawła. Piorunujące pierwsze wrażenie sprawia, że tych dwoje – choć wie, że mogą głęboko zranić najbliższych – nie jest w stanie oprzeć się chemii i rodzącemu się gwałtownemu uczuciu. To niebezpieczne, nie tylko dlatego, że mogą zniszczyć swoje rodziny. Nie zdają sobie sprawy z łączących ich zależności.

Zdrada – obsada

W serialu Zdrada występują: Dawid Ogrodnik, Paweł Małaszyński, Marieta Żukowska, Anna Karczmarczyk, Dobromir Dymecki i Piotr Polk.