Angelina Jolie planuje wyprowadzkę za granicę. Jej dom w Los Angeles trafi na sprzedaż

fot. ‎STUDIOCANAL

Angelina Jolie (Mr. & Mrs. Smith, Przerwana lekcja muzyki, Gia, Turysta) w grudniu 2024 roku rozwiodła się z Bradem Pittem po skomplikowanej batalii sądowej, która trwała 8 lat. Para wychowywała razem sześcioro dzieci: Maddoxa (24 lata), Paxa (21 lat), Zaharę (20 lat), Shiloh (19 lat) oraz bliźnięta Knoxa i Vivienne (17 lat). Okazuje się, że za jakiś czas w życiu Jolie nastąpią spore zmiany. Portal People w sierpniu 2025 roku dowiedział się, że 50-latka ma zamiar wyprowadzić się z Los Angeles, kiedy wszystkie jej dzieci osiągną pełnoletność w 2026 roku. To właśnie dlatego postanowiła wystawić swoją posiadłość na sprzedaż. Ma ona ciekawą historię związaną z gwiazdami Hollywood.

Angelina Jolie sprzedaje swój dom w Los Angeles

Angelina Jolie postanowiła sprzedać swój dom zwany Cecil B. DeMille Estate, w którym mieszka od 2017 roku. Kupiła go za 24,5 miliona dolarów. Ta znajdująca się w Los Angeles posiadłość została zbudowana w 1913 roku i ma powierzchnię około 1000 metwów kwadratowych. W środku znajduje się sześć sypialni i aż 10 łazienek. Co ciekawe, dom Jolie niegdyś należał do Cecila B. DeMille. W 1916 amerykański twórca filmowy odkupił ją za mniej niż 28 tysięcy dolarów. Nie jest to jedyna ciekawostka, która spodoba się fanom kina. Nie jest też tajemnicą, że w sąsiednim dom niegdyś mieszkał sam Charlie Chaplin. Na ten moment nie wiadomo, za jaką kwotę Angelina Jolie chce sprzedać swoją posiadłość. Aktorka zapowiedziała jednak, że wcześniej ma zamiar wprowadzić w nim pewne drobne ulepszenia.

W poniższym materiale możecie zobaczyć, jak wygląda Cecil B. Demille Estate:

Gdzie Angelina Jolie chce się przeprowadzić?

Podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Santa Barbara Angelina Jolie wspomniała, że za jakiś czas planuje odwiedzić członków swojej rodziny i spędzić dużo czasu w Kambodży. Aktorka uważa to miejsce za "jedyny dom w sercu". To właśnie tam adoptowała swojego najstarszego syna Maddoxa.