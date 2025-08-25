Reklama
Austin Butler i Zoë Kravitz przyłapani na czułościach. To coś więcej niż przyjaźń?

Zoë Kravitz i Austin Butler ponownie przyciągają uwagę mediów, jednak tym razem nie za sprawą ról w najnowszym filmie, lecz dzięki swojej prywatnej relacji. Co ciekawe, Butler nie był jedynym mężczyzną, z którym aktorka spędzała ostatnio czas, co dodatkowo budzi zainteresowanie i rodzi pytania o jej życie uczuciowe oraz prywatne wybory.
Zuzanna Bogucka
Austin Butler i Zoe Kravitz fot. IMDb
W ostatnich tygodniach Zoë Kravitz i Austin Butler intensywnie uczestniczyli w trasie promocyjnej swojego najnowszego filmu Złodziej z przypadku, a jednym z najbardziej efektownych przystanków okazał się Paryż. Urok i atmosfera „miasta miłości” najwyraźniej wpłynęły na ich zachowanie, gdyż po premierze paparazzi uchwycili aktorów na czułościach w jednej z lokalnych restauracji. Warto zauważyć, że w ostatnim czasie pojawiło się także wiele doniesień na temat ich rzekomego romansu, co dodatkowo wzmogło zainteresowanie filmem i przyciągnęło uwagę szerszej publiczności.

Co łączy Zoë Kravitz i Austina Butlera?

Choć w filmie Złodziej z przypadku Zoë Kravitz i Austin Butler występują jako para, wszystko wskazuje na to, że ich relacja może wykraczać poza ekranowe role. W ostatnim czasie aktorzy intensywnie uczestniczyli w promocji produkcji, pojawiając się na licznych wydarzeniach i czerwonych dywanach. Już podczas oficjalnych premier zauważalne były drobne gesty, uśmiechy i wymiana spojrzeń, które sugerowały wyjątkowe porozumienie między nimi. Kulminacyjnym momentem stała się europejska część trasy promocyjnej, w tym uroczysta premiera w Paryżu. Po zakończeniu oficjalnych obowiązków aktorzy spędzili czas w jednej z paryskich restauracji, gdzie według świadków okazywali sobie czułość i wspólnie delektowali się wieczorem, co wzbudziło liczne spekulacje o ich bliższej relacji. Jak podaje informator portalu Daily Mail, między Kravitz a Butlerem istnieje wyraźna chemia:

Między nimi zdecydowanie jest chemia i uwielbiają spędzać razem czas, promując film. Nie jest to pełnoprawny romans, ale nie jest też tak, że Austin trafił do friendzone'u.

Warto również wspomnieć, że zarówno Zoë Kravitz, jak i Austin Butler są obecnie singlami. Aktorka wcześniej była związana z Channingiem Tatumem, a ich związek rozpadł się w październiku 2024 roku. Aktor z kolei wcześniej spotykał się z Kaią Gerber, jednak ten związek również nie przetrwał próby czasu.

Co ciekawe, Austin Butler nie był jedynym mężczyzną, z którym Zoë Kravitz spędzała czas w ostatnich dniach. W Rzymie aktorka została zauważona podczas spaceru z Harrym Stylesem. W niedzielę 24 sierpnia 2025 roku jeden z fanów uchwycił ich na krótkim filmiku, na którym idą ramię w ramię, starając się zachować anonimowość dzięki ciemnym okularom i dyskretnym czapkom z daszkiem.

Źródło: Daily Mail

Zuzanna Bogucka
