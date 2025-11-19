Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Bagi musi odesłać Kryształową Kulę? 'Przynajmniej chwilę się nacieszyłem’

Jubileuszowa 17. edycja Tańca z Gwiazdami dobiegła końca. Kryształową Kulę oraz czek na 200 tysięcy złotych zdobył Mikołaj ''Bagi'' Bagiński. Jurorzy nie byli jednak zadowoleni z werdyktu. Wygląda na to, że influencer naprawdę się tym przejął i postanowił odesłać swoją nagrodę.
placeholder
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  taniec z gwiazdami 17 
bagi taniec z gwiazdami
Zdjęcie z Tańca z Gwiazdami fot. materiały prasowe Polsat
Reklama

Wielki finał jubileuszowej 17. edycji Tańca z Gwiazdami zakończył się wygraną Mikołaja "Bragiego" Bagińskiego i jego partnerki tanecznej Magdaleny Tarnowskiej. Poza czekiem na 200 tysięcy złotych jeden z najpopularniejszych influencerów w naszym kraju otrzymał Kryształową Kulę. Jurorzy nie byli zadowoleni z takiego obrotu spraw. Po ogłoszeniu werdyktu w wywiadach pozostali zgodni co do tego, że na zwycięstwo bardziej zasłużyli Wiktoria Gorodecka (zajęła 3. miejsce) lub Maurycy Popiel (zajął 2. miejsce). Wygląda na to, że Bagi wziął sobie do serca ich słowa. Kilka dni po finale poinformował, że postanowił... odesłać swoją statuetkę.

Bagi ''odsyła'' Kryształową Kulę z Tańca z Gwiazdami

Bagi spakował Kryształową Kulę w folię bąbelkową i pudełko. Pokazał to na nagraniu, które opublikował na swoim profilu na Instagramie. Dołączył do niego utwór Sign of the Times Harry’ego Stylesa i opis:

Kiedy musisz odesłać swoją Kryształową Kulę, bo okazało się, że jednak nie potrafisz tańczyć. Przynajmniej chwilę się nacieszyłem.

Pudełko z Kryształową Kulą w środku zostało zaadresowane do Tomka. Nie jest jasne, czy Bagiemu chodziło o jurora Tomasza Wygodę, który nie zgodził się z werdyktem, czy też Tomasza Karolaka, który podczas swojej przygody w programie również nie mógł liczyć na wysokie noty od jury. Po opublikowaniu żartobliwego filmu Bagi kolejny raz przekonał się, że może liczyć na swoich fanów. Ci zapewnili go w komentarzach, że jak najbardziej zasłużył na wygraną. Pochwalili też jego umiejętności aktorskie.

Wspomniane nagranie możecie zobaczyć poniżej:

Zobacz także:

Bagi w Tańcu z Gwiazdami
-

Bagi wygrał Taniec z Gwiazdami. Wiadomo na co przeznaczy 200 tysięcy złotych

-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

Źródło: Instagram: @bginsky

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  taniec z gwiazdami 17 
bagi taniec z gwiazdami
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Najnowsze

1
-

EA Sport F1 26 nie będzie. Zamiast tego gracze otrzymają coś innego

2 6. Jumanji: Przygoda w dżungli; 76%
-

Jumanji 4 - pierwsze zdjęcie zaskakuje. Miejsce akcji w końcu potwierdzone!

3 Diabelstwò
-

Premiera nowej powieści grozy Macieja Lewandowskiego

4 7. Melissa Gilbert poznała ważne życiowe wartości dzięki Michaelowi Landonowi. Gilbert dorastała na planie Domku na prerii pod okiem aktora. Mówiła: „Wchłonęłam tak wiele, nawet nie zdając sobie sprawy z tego, czego się uczę - naprawdę ważnych życiowych lekcji o rodzinie, społeczności, tolerancji. Myślę, że wartości programu były absolutnie odzwierciedleniem wartości naszego lidera, Michaela Landona. On był tym człowiekiem, który wierzył, że ludzie zawsze noszą dobroć w sercu”.
-

Gwiazda Domku na prerii komentuje słowa Megyn Kelly o Jeffreyu Epsteinie. "Miałam 15 lat"

5 Draco, Lucjusz i Scorpius na jednym zdjęciu
-

Draco, Lucjusz i Scorpius na jednym zdjęciu. Tom Felton dziękuje „ojcu” i „synowi”

6 Kadr z aktorskiego filmu Vaiana
-

Aktorski remake Vaiany w ogniu krytyki. Disney zepsuł ten detal w wyglądzie bohaterki

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Taniec z Gwiazdami 17: finał - kto wygrał, kto odpadł?

5

Happy Meal z figurkami ze Stranger Things. Będzie dostępny w Polsce?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Absentia wraca 8 lat po premierze. Przeżyje na Netflixie swoją drugą młodość?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Kuchenne rewolucje: Wisła mon amour. Dalsze losy, adres, menu

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Jak najkorzystniej brać urlop w 2026? Kalendarz świąt i dni wolnych od pracy

Jak najkorzystniej brać urlop w 2026? Kalendarz świąt i dni wolnych od pracy

Koncert z k-popowymi hitami w Polsce. To pierwsze takie wydarzenie

Koncert z k-popowymi hitami w Polsce. To pierwsze takie wydarzenie

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela rozwiedli się. Sprawa odbyła się bez ich udziału

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela rozwiedli się. Sprawa odbyła się bez ich...

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV