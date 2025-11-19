fot. materiały prasowe Polsat

Wielki finał jubileuszowej 17. edycji Tańca z Gwiazdami zakończył się wygraną Mikołaja "Bragiego" Bagińskiego i jego partnerki tanecznej Magdaleny Tarnowskiej. Poza czekiem na 200 tysięcy złotych jeden z najpopularniejszych influencerów w naszym kraju otrzymał Kryształową Kulę. Jurorzy nie byli zadowoleni z takiego obrotu spraw. Po ogłoszeniu werdyktu w wywiadach pozostali zgodni co do tego, że na zwycięstwo bardziej zasłużyli Wiktoria Gorodecka (zajęła 3. miejsce) lub Maurycy Popiel (zajął 2. miejsce). Wygląda na to, że Bagi wziął sobie do serca ich słowa. Kilka dni po finale poinformował, że postanowił... odesłać swoją statuetkę.

Bagi ''odsyła'' Kryształową Kulę z Tańca z Gwiazdami

Bagi spakował Kryształową Kulę w folię bąbelkową i pudełko. Pokazał to na nagraniu, które opublikował na swoim profilu na Instagramie. Dołączył do niego utwór Sign of the Times Harry’ego Stylesa i opis:

Kiedy musisz odesłać swoją Kryształową Kulę, bo okazało się, że jednak nie potrafisz tańczyć. Przynajmniej chwilę się nacieszyłem.

Pudełko z Kryształową Kulą w środku zostało zaadresowane do Tomka. Nie jest jasne, czy Bagiemu chodziło o jurora Tomasza Wygodę, który nie zgodził się z werdyktem, czy też Tomasza Karolaka, który podczas swojej przygody w programie również nie mógł liczyć na wysokie noty od jury. Po opublikowaniu żartobliwego filmu Bagi kolejny raz przekonał się, że może liczyć na swoich fanów. Ci zapewnili go w komentarzach, że jak najbardziej zasłużył na wygraną. Pochwalili też jego umiejętności aktorskie.

