Billie Eilish prezentuje koncertowy film w 3D. Zobaczcie trailer Hit Me Hard and Soft

Billie Eilish zabiera widzów w niezwykłą podróż po swojej trasie koncertowej w pełnym formacie 3D. Film pozwala poczuć energię i emocje występów tak, jakby stało się tuż obok sceny. To spektakularne połączenie muzyki, efektów wizualnych i nowatorskiej technologii, które wokalistka stworzyła we współpracy ze znanym reżyserem.
Zuzanna Bogucka
Zuzanna Bogucka
Tagi:  trailer 
James Cameron billie eilish hit me hard and soft
Billie Eilish fot. materiały promocyjne
Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D) zabiera widzów w pełne wrażeń, trójwymiarowe doświadczenie światowej trasy koncertowej artystki, która podbiła serca fanów na całym świecie. Film w formacie 3D pozwala poczuć intensywność i emocje występów jednej z najbardziej wpływowych muzycznych gwiazd swojego pokolenia. Za reżyserię odpowiadają utytułowani Oscarami James Cameron oraz sama Billie Eilish, którzy zadbali o spektakularną oprawę wizualną i dźwiękową, przenosząc koncertową magię na wielki ekran.

Billie Eilish przenosi koncerty na wielki ekran

Wokalistka już wkrótce ponownie zabierze widzów w niezapomnianą trasę koncertową, tym razem oferując im wyjątkową relację z czterech występów w Manchesterze. Billie Eilish podczas jednego z tych koncertów podzieliła się szczegółami projektu, podkreślając, że chodzi o coś więcej niż zwykłą transmisję scenicznego show – celem jest przeniesienie do kin całej energii, emocji i wyjątkowej atmosfery jej występów, tak aby widzowie mogli poczuć się, jakby sami znajdowali się tuż obok artystki na scenie.

Artystka zdradziła również, że projekt jest efektem ścisłej współpracy z Jamesem Cameronem, którego wizja technologiczna pozwoliła uchwycić każdy detal występu - od gry świateł po reakcje publiczności, w sposób, który wcześniej nie był możliwy w kinowych filmach koncertowych. Billie Eilish zaznaczyła, że film ma pokazać nie tylko muzykę, ale także historię i emocje towarzyszące całej trasie, a połączenie jej scenicznej ekspresji z innowacyjnymi rozwiązaniami ma stworzyć doświadczenie wyjątkowe w skali światowej.

Film Billie Eilish ma trafić do kin 20 marca 2026 roku.

Billie Eilish - trailer Hit Me Hard and Soft The Tour (Live in 3D)

Źródło: YouTube @BillieEilish

