Billie Eilish połączyła siły z Jamesem Cameronem. Zdradziła pierwsze szczegóły projektu

Billie Eilish miała już okazję udowodnić, że świetnie odnajduje się zarówno w branży muzycznej, jak i filmowej. Przypomnijmy, że 23-latka doczekała się już 9 nagród Grammy, a w 2022 i 2024 roku wspólnie ze swoim bratem Finneasem zdobyła Oscary w kategorii Najlepsza oryginalna piosenka filmowa za utwory No Time to Die (z produkcji Nie czas umierać) oraz What Was I Made For? (z filmu Barbie). Ponadto rok przed zdobyciem pierwszego Oscara artystka podzieliła się z fanami filmem dokumentalnym pod tytułem Billie Eilish: Świat lekko zamglony, za którego sprawą zabrała ich do swojego rodzinnego domu i za kulisy trasy koncertowej. Okazuje się, że wokalistka pracuje nad kolejną produkcją. Stworzy ją wspólnie z jednym z najbardziej cenionych reżyserów filmowych w historii - Jamesem Cameronem (Titanic, Avatar).

Nad czym pracują Billie Eilish i James Cameron?

Billie Eilish szykuje dla fanów wyjątkowe widowisko. Wokalistka za jakiś czas znów zabierze widzów w trasę koncertową. Tym razem jednak przedstawi im relację z czterech występów w Manchesterze, którą będzie można obejrzeć w 3D. Billie Eilish zdradziła szczegóły na temat swojego projektu właśnie podczas jednego ze wspomnianych koncertów:

Jak mogliście już zauważyć, jest tu więcej kamer, niż zwykle. W zasadzie jeszcze niewiele mogę o tym zdradzić, ale powiem, że pracuję nad czymś bardzo, bardzo wyjątkowym z kimś, kto nazywa się James Cameron. To coś będzie w 3D. (...) Podczas tych czterech koncertów w Manchesterze wspólnie jesteśmy częścią czegoś, nad czym razem z nim pracuje. Jak coś to on [James Cameron] siedzi gdzieś na widowni. Nie zwracajcie na to uwagi. Tak poza tym to prawdopodobnie będę nosić dokładnie ten sam strój przez cztery dni z rzędu.

Billie Eilish zapowiedziała też, że niebawem podzieli się kolejnymi szczegółami na temat produkcji.