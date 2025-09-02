Reklama
Brad Pitt wkrótce stanie przed sądem. Znalazł się w samym centrum skandalu

Brad Pitt jakiś czas temu zakończył długą sądową batalię z Angeliną Jolie. Okazuje się, że to nie koniec problemów aktora. Za jakiś czas znów może stanąć przed sądem w związku z inną sprawą, przez którą może ponieść poważne konsekwencje.
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  Brad Pitt 
pozew sądowy
Brad Pitt w filmie Ad Astra fot. IMDb
Brad Pitt (Bękarty wojny, Moneyball, Mr. & Mrs. Smith) ma za sobą trudny czas. Przypomnijmy, że pod koniec 2024 roku 61-latek zakończył trwającą ponad 8 lat batalię z Angeliną Jolie i w końcu się z nią rozwiódł. Jego spokój nie trwał jednak długo. Niedługo potem złożył kolejny pozew, oskarżając aktorkę o to, że ta sprzedała swoje udziały w Chateau Miraval, bez jego zgody. Angelina Jolie szybko odpowiedziała na oskarżenia, pozywając aktora na 250 milionów dolarów w ramach rekompensaty za próbę zniszczenia jej reputacji. Ponadto zarzuciła mu, że zn*cał się nad rodziną i dopuścił się przemocy na niej oraz ich dzieciach podczas lotu samolotem we wrześniu 2016 roku. Po rozwodzie dzieci trafiły pod opiekę Jolie, a Pitt zaczął układać sobie życie u boku swojej nowej partnerki Ines de Ramon.

Wygląda na to, że aktor za jakiś czas znów stanie przed sądem. Tym razem sprawa dotyczy jego fundacji.

Brad Pitt oskarżony o oszustwo i zaniedbania 

Brad Pitt ma kolejny poważny problem. W 2005 roku gwiazdor z pomocą swojej fundacji Make It Right postanowił pomóc mieszkańcom Nowego Orleanu, który stracili dach nad głową przez huragan Katrina, czyli  jeden z najbardziej niszczycielskich huraganów, jakie kiedykolwiek nawiedziły Stany Zjednoczone. Aktor przeznaczył 12 milionów dolarów na budowę 106 nowoczesnych, ekologicznych domów w jednej z najbiedniejszych dzielnic miasta. Domy te po pewnym czasie niestety zaczęły sprawiać problemy. Ich mieszkańcy zaczęli skarżyć się na pleśń, problemy z wentylacją, a nawet wysokie stężenie szkodliwego dla zdrowia dwutlenku węgla. W związku z tym w 2018 roku część mieszkańców postanowiła wnieść pozew przeciwko fundacji i samemu aktorowi. Cztery lata później wspierana przez celebrytów organizacja Global Green w imieniu aktora zobowiązała się do tego, że wypłaci mieszkańcom ponad 20 milionów dolarów odszkodowania. Tak jednak się nie stało. 

Według najnowszych ustaleń portalu The US Sun Brad Pitt został oskarżony o złamanie umów i nieuczciwe praktyki, a sprawa jego fundacji wróciła do sądu federalnego, który za jakiś czas ma podjąć decyzję, czy pozew zbiorowy mieszkańców zostanie uznany. Przesłuchania w tej sprawie mają zakończyć się pod koniec 2025 roku. Wtedy też powinno stać się jasne, czy Brad Pitt i jego fundacja zostaną ukarani. 

Źródło: The US Sun

