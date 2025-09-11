placeholder
Reklama
placeholder

Żona Bruce'a Willisa myślała o rozwodzie przed tym, jak dowiedziała się o jego chorobie

Bruce Willis już od dłuższego czasu zmaga się z demencją. Aktor jest w związku z tym pod opieką bliskich, w tym żony Emmy Heming Willis. Modelka jakiś czas temu udzieliła szczerego wywiadu, w którym wyznała, że przed poznaniem diagnozy myślała o rozwodzie. Co było tego powodem?
placeholder
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  Bruce Willis 
Zrzut ekranu z Instagrama Instagram: @emmahemingwillis
Reklama

Bruce Willis (Szklana pułapka, Szósty zmysł, Pulp Fiction) musiał przejść na aktorską emeryturę po tym, jak jego bliscy w 2022 roku przekazali, że ten cierpi na afazję. Jest to zaburzenie powodujące zdolności do rozumienia i tworzenia wypowiedzi na skutek uszkodzenia mózgu (ośrodkowego układu nerwowego). W przypadku Willisa afazja niestety zaczęła postępować w szybkim tempie. Na początku 2023 roku lekarze zdiagnozowali u 70-latka otępienie czołowo-skroniowe, które stanowi najczęstszą formę demencji u osób powyżej 60. roku życia. Willis musi być przez to pod stałą opieką swoich bliskich. Wspiera go między innymi jego żona - Emma Heming Willis. Modelka otworzyła się na temat stanu zdrowia aktora w jednym z wywiadów. Zaskoczyła tam wyznaniem o tym, że niedługo przed poznaniem diagnozy rozważała rozwód z aktorem. Powodem były zmiany w jego zachowaniu. 

Żona Bruce'a Willisa myślała o rozwodzie

Bruce Willis zaczął inaczej zachowywać się już kilka lat przed tym, jak lekarze zdiagnozowali u niego demencję. W rozmowie z portalem Vanity Fair Emma Heming Willis przyznała, że w pewnym momencie zachowanie aktora zmieniło się tak bardzo, że czuła, że jej małżeństwo się rozpada

Czułam, że moje małżeństwo się rozpada. Pomyślałam: ''co się dzieje? To nie jest człowiek, którego poślubiłam. Coś jest po prostu nie tak. Nie byłam w stanie tego pojąć.

Modelka wyznała też, że w 2020 roku zaczęła bardzo niepokoić się zmianami, jakie zaobserwowała u męża. Najpierw zwierzyła się swojej przyjaciółce, po czym postanowiła udać się bezpośrednio do lekarza Willisa, aby ten pomógł jej zrozumieć, co się z nim dzieje. Heming Willis przyznała, że była wtedy ''bardzo zła i smutna''. Wyznała też:

Naprawdę trudno mi było pojąć, na co i na kogo jestem wkurzona. Nie byłam w dobrym stanie psychicznym. I to nie było dobre dla Bruce'a, nie było dobre dla naszych dzieci, nie było dobre dla nikogo – a już na pewno nie dla mnie.

Żona Bruce'a Willisa wspomniała też, jak zareagowała, kiedy dowiedziała się, że ten cierpi na afazję:

To była najgorsza rzecz ze wszystkich najgorszych rzeczy. To był naprawdę okropny czas. Nie wiedziałam, że mogę poprosić o pomoc. Kiedy myślisz: ''Muszę [poprosić o pomoc]. To mój obowiązek''. pojawia się wielkie poczucie winy. 

Emma Heming Willis do dziś opiekuje się mężem. Aktor obecnie mieszka jednak w oddzielnym domu, gdzie jest pod całodobową opieką specjalistów.

Źródło: Vanity Fair

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  Bruce Willis 
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Star Lord Strażnicy Galaktyki 34
-

Glen Powell dziękuję temu aktorowi: dzięki niemu mężczyźni w Hollywood mogą się więcej uśmiechać

2 Układ jak w DCU
-

James Gunn ujawnia najlepszy casting w DCU. Nie chodzi o Supermana

3 Obcy: Ziemia - sezon 1, odcinek 6
-
Spoilery

Śmierć [SPOILER] to początek problemów korporacji Prodigy w Obcy: Ziemia. Kit Young o nowym odcinku

4 Anemone
-

Daniel Day-Lewis szczerze o powrocie do aktorstwa. Zdradza powód

5 Okładka książki Alchemised
-

Zakazany romans Draco i Hermiony otrzyma książkę i ekranizację. Kwota szokuje

6 The Mandalorian & Grogu
-
Plotka

Lucasfilm wybrał nową twarz Gwiezdnych Wojen? Trylogia jest w planach - jest jedno "ale"

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Kard z serialu Akacjowa 38
-

Akacjowa 38: streszczenia odcinków 699-703. Co się wydarzy?

2
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

Najlepsze produkcje o ataku na World Trade Center. Te oceniono najwyżej

7

Nicolas Cage jako John Madden jest nie do poznania. Kiedy zadebiutuje w roli trenera?

8

Twoja Twarz Brzmi Znajomo: wyniki 1. odcinka. Kto wygrał?

9

Debby Ryan jest w ciąży. Gwiazda Disneya zostanie mamą po raz pierwszy

10

Rodzinka.pl powraca 6 września. Co się zmieni w nowych odcinkach?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

'Trump nie żyje' to viralowy trend w internecie. Jak się rozpoczął?

'Trump nie żyje' to viralowy trend w internecie. Jak się rozpoczął?

Selena Gomez już po wieczorze panieńskim! Pokazała zdjęcia

Selena Gomez już po wieczorze panieńskim! Pokazała zdjęcia

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV