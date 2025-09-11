Żona Bruce'a Willisa myślała o rozwodzie przed tym, jak dowiedziała się o jego chorobie

Instagram: @emmahemingwillis

Bruce Willis (Szklana pułapka, Szósty zmysł, Pulp Fiction) musiał przejść na aktorską emeryturę po tym, jak jego bliscy w 2022 roku przekazali, że ten cierpi na afazję. Jest to zaburzenie powodujące zdolności do rozumienia i tworzenia wypowiedzi na skutek uszkodzenia mózgu (ośrodkowego układu nerwowego). W przypadku Willisa afazja niestety zaczęła postępować w szybkim tempie. Na początku 2023 roku lekarze zdiagnozowali u 70-latka otępienie czołowo-skroniowe, które stanowi najczęstszą formę demencji u osób powyżej 60. roku życia. Willis musi być przez to pod stałą opieką swoich bliskich. Wspiera go między innymi jego żona - Emma Heming Willis. Modelka otworzyła się na temat stanu zdrowia aktora w jednym z wywiadów. Zaskoczyła tam wyznaniem o tym, że niedługo przed poznaniem diagnozy rozważała rozwód z aktorem. Powodem były zmiany w jego zachowaniu.

Żona Bruce'a Willisa myślała o rozwodzie

Bruce Willis zaczął inaczej zachowywać się już kilka lat przed tym, jak lekarze zdiagnozowali u niego demencję. W rozmowie z portalem Vanity Fair Emma Heming Willis przyznała, że w pewnym momencie zachowanie aktora zmieniło się tak bardzo, że czuła, że jej małżeństwo się rozpada:

Czułam, że moje małżeństwo się rozpada. Pomyślałam: ''co się dzieje? To nie jest człowiek, którego poślubiłam. Coś jest po prostu nie tak. Nie byłam w stanie tego pojąć.

Modelka wyznała też, że w 2020 roku zaczęła bardzo niepokoić się zmianami, jakie zaobserwowała u męża. Najpierw zwierzyła się swojej przyjaciółce, po czym postanowiła udać się bezpośrednio do lekarza Willisa, aby ten pomógł jej zrozumieć, co się z nim dzieje. Heming Willis przyznała, że była wtedy ''bardzo zła i smutna''. Wyznała też:

Naprawdę trudno mi było pojąć, na co i na kogo jestem wkurzona. Nie byłam w dobrym stanie psychicznym. I to nie było dobre dla Bruce'a, nie było dobre dla naszych dzieci, nie było dobre dla nikogo – a już na pewno nie dla mnie.

Żona Bruce'a Willisa wspomniała też, jak zareagowała, kiedy dowiedziała się, że ten cierpi na afazję:

To była najgorsza rzecz ze wszystkich najgorszych rzeczy. To był naprawdę okropny czas. Nie wiedziałam, że mogę poprosić o pomoc. Kiedy myślisz: ''Muszę [poprosić o pomoc]. To mój obowiązek''. pojawia się wielkie poczucie winy.

Emma Heming Willis do dziś opiekuje się mężem. Aktor obecnie mieszka jednak w oddzielnym domu, gdzie jest pod całodobową opieką specjalistów.