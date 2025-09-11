Żona Bruce'a Willisa myślała o rozwodzie przed tym, jak dowiedziała się o jego chorobie
Bruce Willis już od dłuższego czasu zmaga się z demencją. Aktor jest w związku z tym pod opieką bliskich, w tym żony Emmy Heming Willis. Modelka jakiś czas temu udzieliła szczerego wywiadu, w którym wyznała, że przed poznaniem diagnozy myślała o rozwodzie. Co było tego powodem?
Bruce Willis (Szklana pułapka, Szósty zmysł, Pulp Fiction) musiał przejść na aktorską emeryturę po tym, jak jego bliscy w 2022 roku przekazali, że ten cierpi na afazję. Jest to zaburzenie powodujące zdolności do rozumienia i tworzenia wypowiedzi na skutek uszkodzenia mózgu (ośrodkowego układu nerwowego). W przypadku Willisa afazja niestety zaczęła postępować w szybkim tempie. Na początku 2023 roku lekarze zdiagnozowali u 70-latka otępienie czołowo-skroniowe, które stanowi najczęstszą formę demencji u osób powyżej 60. roku życia. Willis musi być przez to pod stałą opieką swoich bliskich. Wspiera go między innymi jego żona - Emma Heming Willis. Modelka otworzyła się na temat stanu zdrowia aktora w jednym z wywiadów. Zaskoczyła tam wyznaniem o tym, że niedługo przed poznaniem diagnozy rozważała rozwód z aktorem. Powodem były zmiany w jego zachowaniu.
Żona Bruce'a Willisa myślała o rozwodzie
Bruce Willis zaczął inaczej zachowywać się już kilka lat przed tym, jak lekarze zdiagnozowali u niego demencję. W rozmowie z portalem Vanity Fair Emma Heming Willis przyznała, że w pewnym momencie zachowanie aktora zmieniło się tak bardzo, że czuła, że jej małżeństwo się rozpada:
Modelka wyznała też, że w 2020 roku zaczęła bardzo niepokoić się zmianami, jakie zaobserwowała u męża. Najpierw zwierzyła się swojej przyjaciółce, po czym postanowiła udać się bezpośrednio do lekarza Willisa, aby ten pomógł jej zrozumieć, co się z nim dzieje. Heming Willis przyznała, że była wtedy ''bardzo zła i smutna''. Wyznała też:
Żona Bruce'a Willisa wspomniała też, jak zareagowała, kiedy dowiedziała się, że ten cierpi na afazję:
Emma Heming Willis do dziś opiekuje się mężem. Aktor obecnie mieszka jednak w oddzielnym domu, gdzie jest pod całodobową opieką specjalistów.
Źródło: Vanity Fair