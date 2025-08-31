Przeczytaj w weekend
Bruce Willis nie mieszka z rodziną. Jego żona odpowiada na krytykę

Emma Heming i Bruce Willis wzięli ślub w 2009 roku. Para ma 2 nastoletnie córki. Dwa lata temu jego rodzina poinformowała o tym, że aktor choruje na demencję czołowo-skroniową, której skutkiem jest między innymi afazja.
Marta Babadag
Bruce Willis fot. IMDb
Emma Heming Willis ostro odniosła się do krytyki swojej decyzji o mieszkaniu w oddzielnym domu niż jej mąż Bruce Willis.

W specjalnym programie dla ABC, który wyemitowano we wtorek 26 sierpnia, Heming Willis opowiedziała o losach swojej rodziny i ujawniła, że Bruce Willis mieszka w oddzielnym domu, ze względu na zmagania z demencją czołowo-skroniową (FTD). Po tym, jak wywiad wywołał falę krytyki, Heming Willis odpowiedziała 29 sierpnia na Instagramie w filmiku opublikowanym na swoim profilu:

Wiedziałam, że jeśli opowiem o naszych intymnych szczegółach, ludzie podzielą się na te dwa obozy. Na tych z własnym zdaniem, i na tych, którzy mają takie doświadczenie.

Aktorka i obrończyni praw osób opiekujących się innymi stwierdziła, że ​​osoby z własnym zdaniem zbyt szybko oceniają opiekunów. Dodała też, że z tym właśnie mierzą się opiekunowie. Z osądem innych.

Córka Bruce'a Willisa ze związku z Demi Moore, Tallulah Willis, skomentowała post Heming:

Bardzo cię kocham. Bardzo cię kochamy. Dziękujemy za wszystko, co robisz dla nas i naszej rodziny.

Bruce Willis mieszka w innym domu

W specjalnym programie Emma i Bruce Willis: Nieoczekiwana podróż Heming Willis opowiedziała, dlaczego jej rodzina zdecydowała się umieścić 70-latka w nowym domu z profesjonalną opieką. W rozmowie z Diane Sawyer powiedziała, że to była jedna z najtrudniejszych decyzji:

Jednak wiedziałam przede wszystkim, że Bruce by tego chciał dla naszych córek. Wiecie, on chciałby, żeby mieszkały w domu bardziej dostosowanym do ich potrzeb, a nie do jego.

Heming Willis jest autorką wspomnień The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope and Yourself on the Caregiving Path (ang. Nieoczekiwana podróż: odnajdywanie siły, nadziei i siebie na ścieżce opieki), których premiera planowana jest na wtorek, 9 września.

Heming Willis powiedziała, że ​​dom jej męża jest dla niej i jej rodziny drugim domem i często tam przebywają. To dom pełen miłości, ciepła, troski i śmiechu. Powiedziała też, że Bruce Willis nadal jest bardzo mobilny i ogólnie cieszy się świetnym zdrowiem, jednak jego mózg go zawodzi.

Bruce Willis - dzieci

Bruce Willis poślubił Demi Moore w 1988 roku i wtedy też po raz pierwszy został ojcem. Para powitała na świecie swoją najstarszą córkę, obecnie 37-letnią Rumer Glenn Willis, a niedługo potem do rodziny dołączyły Scout LaRue Willis (34 lata) i Tallulah Belle Willis (31 lat). 

W 2009 roku Willis ożenił się z modelką Emmą Heming, a para powitała na świecie dwie kolejne córki – 13-letnią Mabel Ray Willis i 11-letnią Evelyn Penn Willis.

 

Źródło: eu.usatoday.com

Marta Babadag
Co o tym sądzisz?
