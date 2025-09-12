placeholder
Channing Tatum zabrał córkę na premierę Demon Slayera. Podobna?

Channing Tatum w 2013 roku doczekał się córki. Wszystko wskazuje na to, że ma z nią świetny kontakt. Aktor niedawno postanowił zabrać ją na premierę filmu anime, gdzie wspólnie udzielili wywiadu na czerwonym dywanie. Jego fragment jest już dostępny w mediach społecznościowych.
Klaudia Woźniak
Tagi:  channing tatum 
demon slayer
Channing Tatum i plakat filmu Demon Slayer fot. Warner Bros. / IMDb
Channing Tatum od lat pozostaje jednym z najpopularniejszych amerykańskich aktorów. Swoją rozpoznawalność zawdzięcza między innymi serialowi CSI: Kryminalne zagadki Miami, za którego sprawą w 2004 roku zadebiutował na ekranie. Później dał się poznać z produkcji takich jak Step Up, Magic Mike czy 21 Jump Street. Pod koniec października 2024 roku o aktorze zrobiło się głośno po tym, jak wyszło na jaw, że po trzech latach rozstał się ze swoją narzeczoną - Zoe Kravitz. Nie był to pierwszy poważniejszy związek Tatuma. W 2009 roku wziął ślub z amerykańską aktorką i tancerką Jenną Dewan, która trzy lata wcześniej zagrała u jego boku w filmie Step Up. Aktorzy rozstali się po dziesięciu latach. W 2013 roku na świat przyszła ich córka. Jak obecnie wygląda?

Channing Tatum zabrał córkę na czerwony dywan

Everly "Evie" Elizabeth Maiselle Tatum ma obecnie 12 lat i jest wielką fanką anime. Dlatego też Channing Tatum postanowił zabrać ją na premierę filmu animowanego Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle, która miała miejsce w Los Angeles. W Polsce film można oglądać w kinach od 12 września. Evie miała nawet okazję udzielić wywiadu portalowi Entertainemt Tonight, w którym przyznała, że nie może doczekać seansu. W podobnym tonie wypowiedział się sam Channing Tatum, przyznając, że od dawna ogląda anime wraz z córką. 

W poniższym filmie możecie zobaczyć, jak Channing Tatum i jego 12-letnia córka Evie prezentowali się na czerwonym dywanie:

Źródło: Instagram: @entertainmenttonight

Klaudia Woźniak
