Channing Tatum zapowiada potężną walkę w Avengers: Doomsday! Gambit odrobinę się zmieni
Channing Tatum powróci w Avengers: Doomsday, jednak... w jego postaci zajdzie pewna zmiana. Dodatkowo zdradził, że w filmie pojawi się ciekawa walka z Gambitem w roli głównej!
Channing Tatum wcielił się w rolę Gambita w filmie Deadpool & Wolverine i powróci do swojej roli w nadchodzącym Avengers: Doomsday. Aktor udzielił niedawno wywiadu dla Variety, gdzie zdradził kilka szczegółów odnośnie najnowszego projektu dla Marvel Studios.
Avengers: Doomsday - wypowiedzi Channinga Tatuma
Gambit w Deadpool & Wolverine był głównie postacią komediową - Wade Wilson nie był w stanie zrozumieć jego mocnego akcentu, wynikającego z pochodzenia etnicznego. Teraz jego postać będzie traktowana bardziej poważnie, a akcent cajuński nie odegra już aż tak znaczącej roli.
Channing Tatum ujawnił także, że nakręcił scenę "dużej walki" Gambita z Doktorem Doomem (w tej roli Robert Downey Jr), która była na tyle intensywna, że spowodowała u niego uraz nogi. Aktualnie aktor utyka i jest w trakcie intensywnej fizjoterapii, co utrudnia dokończenie zdjęć - w trudniejszych ujęciach zastępuje go dubler.
Aktor ujawnił także, że brał udział w przesłuchaniach do roli Thora, zanim ostatecznie otrzymał ją Chris Hemsworth.
Doom ma powód, by dopaść Kapitana Amerykę w Avengers: Doomsday. Tragedia w cieniu Endgame
Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach 18 grudnia 2026 roku.
Avengers: Doomsday - potwierdzona obsada
Źródło: comicbookmovie, variety
