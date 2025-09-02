Reklama
Channing Tatum zapowiada potężną walkę w Avengers: Doomsday! Gambit odrobinę się zmieni

Channing Tatum powróci w Avengers: Doomsday, jednak... w jego postaci zajdzie pewna zmiana. Dodatkowo zdradził, że w filmie pojawi się ciekawa walka z Gambitem w roli głównej!
Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
marvel 
avengers: doomsday channing tatum MCU
Channing Tatum jako Gambit fot. materiały prasowe
Channing Tatum wcielił się w rolę Gambita w filmie Deadpool & Wolverine i powróci do swojej roli w nadchodzącym Avengers: Doomsday. Aktor udzielił niedawno wywiadu dla Variety, gdzie zdradził kilka szczegółów odnośnie najnowszego projektu dla Marvel Studios. 

Avengers: Doomsday - wypowiedzi Channinga Tatuma

Gambit w Deadpool & Wolverine był głównie postacią komediową - Wade Wilson nie był w stanie zrozumieć jego mocnego akcentu, wynikającego z pochodzenia etnicznego. Teraz jego postać będzie traktowana bardziej poważnie, a akcent cajuński nie odegra już aż tak znaczącej roli. 

Nie zamierzam iść w pełni w Cajun. [Reżyserzy Anthony i Joe Russo] chcą, żeby było zabawnie, ale nie chcą iść w tą samą stronę, co w Deadpoolu. Chcą zachować dramat i trzymać całość w ryzach. Kiedy Gambit staje się poważny - wtedy, kiedy zrzuca maskę Mardi Gras - to naprawdę ma znaczenie.

Channing Tatum ujawnił także, że nakręcił scenę "dużej walki" Gambita z Doktorem Doomem (w tej roli Robert Downey Jr), która była na tyle intensywna, że spowodowała u niego uraz nogi. Aktualnie aktor utyka i jest w trakcie intensywnej fizjoterapii, co utrudnia dokończenie zdjęć - w trudniejszych ujęciach zastępuje go dubler. 

Aktor ujawnił także, że brał udział w przesłuchaniach do roli Thora, zanim ostatecznie otrzymał ją Chris Hemsworth.

Nie za bardzo chciałem być Thorem. Ale bardzo chciałem spróbować wziąć udział w przesłuchaniach przed Kennethem Branaghem. Po jednym podejściu [Branagh] powiedział: "Nie wolno ci się ruszać. Połóż ręce na tym krześle". I zamarłem. Trafił w mój słaby punkt. Kolejne pięć lat spędziłem, próbując nauczyć się bezruchu.

Doom ma powód, by dopaść Kapitana Amerykę w Avengers: Doomsday. Tragedia w cieniu Endgame

Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach 18 grudnia 2026 roku.

Avengers: Doomsday - potwierdzona obsada

Robert Downey Jr. - Doktor Doom

Robert Downey Jr. - Doktor Doom
Źródło: Marvel
Źródło: comicbookmovie, variety

Co o tym sądzisz?
