Chris Evans został ojcem po raz pierwszy. Spełnił swoje marzenie

Chris Evans wziął ślub w tajemnicy​. Okazuje się, że gwiazdorowi Avengersów udało się zachować dla siebie również to, że zostanie ojcem. Pod koniec października 2025 roku radosną nowiną podzieliła się jednak pewna osoba z bliskiego otoczenia aktora.
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Chris Evans w materiale portalu People
Chris Evans od dłuższego czasu jest uważany za jednego z najbardziej znanych hollywoodzkich aktorów i producentów filmowych. Widzowie mogą kojarzyć go przede wszystkim z roli Kapitana Ameryki. We wrześniu 2023 roku wyszło na jaw, że 44-latek wziął ślub w tajemnicy z obecnie 28-letnią Albą Baptistą. Związek pary został potwierdzony przez zagraniczne media w listopadzie 2022 roku. Co ciekawe, portal Page Six dowiedział się, że Evans zaprosił na swój ślub samych Avengersów - Chrisa Hemswortha, Jeremy'ego Rennera oraz Roberta Downeya Jr. Niewykluczone, że gwiazdy Marvela już wkrótce będą razem świętować narodziny pierwszego dziecka aktora. 

Chris Evans i Alba Baptista zostali rodzicami

Chris Evans spełnił swoje marzenie o założeniu rodziny. Jak pod koniec października dowiedział się portal TMZ aktor i jego żona przywitali na świecie córeczkę - Almę Grace. Jak dowiedział się People, dziewczynka urodziła się w piątek 24 października 2025 roku w Massachusetts. Oto co jeszcze portalowi przekazał anonimowy informator:

Chris i Alba cieszą się prywatnością i pierwszymi, wyjątkowymi dniami spędzonymi jako rodzina.

Warto wspomnieć, że Chris Evans przed laty przyznał w rozmowie z People, że nie może się doczekać, aż zostanie ojcem:

Absolutnie jest to coś, czego pragnę: żona, dzieci, założenie rodziny.

Źródło: People

