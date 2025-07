David Corenswet zakradł się do sali kinowej, aby obejrzeć nowego Supermana. Nie mógł doczekać się premiery

fot. DC

Superman z Davidem Corenswetem w tytułowej roli można już oglądać w polskich kinach, gdzie trafił 11 lipca 2025 roku. W Stanach Zjednoczonych doczekał się premiery dwa dni wcześniej. James Gunn, który wcale nie nastawiał się na komercyjny sukces, szybko przekonał się, że jego dzieło ma szanse pobić rekord w box office. W Ameryce Północnej Superman zadebiutował z imponującym wynikiem 122 milionów dolarów. Jest to najlepsze otwarcie w historii solowego filmu o tym bohaterze. Ponadto zarówno widzowie, jak i krytycy nie ukrywają, że są zachwyceni, w jaki sposób David Corenswet ''ożywił'' kulowego bohatera komiksów. Okazuje się, że sam aktor początkowo nie spodziewał się takich opinii.

Jak David Corenswet wspomina swój pierwszy seans Supermana?

Wygląda na to, że David Corenswet bardzo chciał zobaczyć, jak wypadł w roli Supermana i nie chciał już dłużej czekać na specjalny pokaz. Podczas swojej wizyty w programie The Tonight Show Starring Jimmy Fallon aktor przyznał się do tego, że postanowił zakraść się do sali kinowej wraz ze znajomymi podczas pokazu premierowego w jednym z kin. Co ciekawe, nawet nie kupił biletu. Na szczęście udało mu się znaleźć wolne miejsce na samym tyle i nikt go nie zauważył:

Po raz pierwszy obejrzałem Supermana podczas premierowego seansu i byłem trochę skrępowany, więc musiałem znaleźć się na samym tyle [sali kinowej]. Zakradłem się więc do z kilkoma znajomymi do kina IMAX niedaleko Filadelfii.

David Corenswet dodał, że uważnie śledził wtedy reakcje widzów. Stwierdził też, że początkowo nie był do końca pewny swojego występu, a jego podejście zmieniło się dopiero, kiedy ponownie obejrzał film na dużym ekranie. Aktor zapewnił, że przed drugim seansem kupił bilet i bawił się o wiele lepiej.

Wspomniany fragment wywiadu Davida Corensweta możecie zobaczyć poniżej: