Oto co się stanie, kiedy wpiszecie hasło Superman w Google

fot. materiały prasowe

Reklama

Superman z Davidem Corenswetem w tytułowej roli w Polsce trafił do kin 11 lipca 2025 roku. Dzieło Jamesa Gunna zdecydowanie wyróżnia się na tle innych produkcji DC, o czym świadczą nie tylko pozytywne recenzje widzów i krytyków, ale też to, że w Ameryce Północnej zadebiutowało z imponującym wynikiem 122 milionów dolarów. Jest to najlepsze otwarcie w historii solowego filmu o Człowieku ze Stali. James Gunn niedawno zapewnił widzów, że nowy Superman to dopiero początek i ma już w planach pewne "wydarzenie", którego "nikt się nie spodziewa". Okazuje się, że o tym, że świat superbohaterów potrafi zaskoczyć, od niedawna mogą przekonać nawet użytkownicy Google.

Co się stanie, kiedy wpisuje się ''Superman'' w Google?

Człowiek ze Stali dosłownie przejął internet - podobnie jak jego wierny towarzysz. Jeśli wyszukacie w Google hasło ''Superman'', na dole ekranu pojawi się czerwone kółko z białym odciskiem łapki. Za tym tajemniczym dodatkiem skrywa się pewna niespodzianka. Kiedy klikniecie w kółko, usłyszycie szczekanie, a zaraz potem na ekranie pojawi się biała łapa należąca do Krypto, czyli wiernego towarzysza Supermana, który zostawi po sobie ślad. Na tym nie koniec. Zaraz potem wydarzy się coś, co jeszcze bardziej wprowadzi Was w klimat filmu. W tle zacznie grać ścieżka dźwiękowa, przy której będziecie mogli przeglądać wyniki wyszukiwania związane z Supermanem.