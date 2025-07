Piosenka Iggy'ego Popa w Supermanie. Wokalista zareagował

fot. IMDb

Reklama

W piątek 11 lipca 2025 roku, do kin na całym świecie trafiła długo wyczekiwana premiera nowej odsłony przygód jednego z najbardziej ikonicznych superbohaterów - Supermana. Produkcja wciąż budzi ogromne emocje zarówno wśród fanów komiksowego uniwersum, jak i miłośników wielkiego kina akcji. Tym razem twórcy postanowili jednak zaskoczyć widzów nie tylko fabularnie czy wizualnie, ale również muzycznie. Jak się okazuje, w projekcie pojawia się wyjątkowy, choć z pozoru nieoczywisty akcent i swój udział w filmie zaznaczył sam Iggy Pop. Legendarny muzyk w dość zaskakujący sposób stał się częścią świata superbohaterów.

Zobacz także:

Muzyczny hit Iggy'ego Popa zdobywa nowe rzesze fanów

W najnowszym filmie Superman muzyka odgrywa wyjątkową rolę. Wśród utworów pojawiających się na ścieżce dźwiękowej na uwagę szczególnie zasługuje kawałek Punkrocker, który towarzyszy napisom końcowym. Co ciekawe, w tej wersji usłyszymy legendarny głos samego „ojca chrzestnego muzyki punk” – Iggy’ego Popa. Punkrocker to pierwotnie piosenka szwedzkiego zespołu Teddybears, która powstała w 2000 roku. W 2006 roku formacja nagrała nową wersję tego utworu, zapraszając do współpracy właśnie Iggy’ego Popa, którego charyzmatyczny wokal dodał kawałkowi nowe brzmienie. Dzięki wykorzystaniu tej kompozycji w tak głośnym i wyczekiwanym filmie, Punkrocker ma szansę zdobyć nowe grono fanów, mimo że minęło już 25 lat od jego pierwszej premiery.

W wywiadzie udzielonym portalowi The Hollywood Reporter podczas swojej europejskiej trasy koncertowej, 78-letni Iggy Pop wyraził radość z udziału w tym projekcie i podkreślił wyjątkowe znaczenie tego utworu:

Zawsze uważałem, że ten utwór ma duszę. Superman to najlepszy przyjaciel, jakiego można mieć.

Popularność piosenki Punkrocker wyraźnie wzrosła po premierze filmu. Według danych serwisu Luminate, liczba odsłuchań utworu wzrosła z 1 572 streamów na dzień 4 lipca 2025 roku do prawie 190 500 dzień po kinowej premierze Supermana.