Kim jest Davina Reeves - kariera, wiek, skąd pochodzi

Davina Reeves dołączyła do grona ambasadorów ogólnopolskiej akcji TVP i Polskiego Radia Polska na TAK!. Poprowadzi również zorganizowany w ramach akcji koncert w Lublinie. Co warto wiedzieć o Davinie Reeves?
Tagi:  davina reeves 
Zdjęcie promujące koncert TVP fot. TVP Info
Aktorka, podcasterka i nauczycielka Davina Reeves znalazła się w gronie 11 ambasadorów ogólnopolskiej akcji TVP i Polskiego Radia Polska na TAK!, która ma łączyć pokolenia w duchu nowoczesnego patriotyzmu. Zwieńczeniem tej akcji będzie koncert w Lublinie z udziałem największych gwiazd polskiej sceny muzycznej, który będzie można obejrzeć we wtorek 11 listopada 2025 roku na TVP1 o godzinie 17:35Davina Reeves poprowadzi go wspólnie z Łukaszem Nowickim. Aktorka nie ukrywa, że postanowiła wziąć udział w akcji, ponieważ Polska jest jej bardzo bliska. Co jeszcze warto o niej wiedzieć?

Skąd pochodzi Davina Reeves i ile ma lat?

Davina Reeves pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Urodziła się w Austin w 1983 roku. W 2025 roku skończyła 42 lata. Aktorka obecnie mieszka w Polsce ze swoim mężem Ireneuszem, z którym doczekała się czwórki dzieci. Mają na imię Ilia, Ina, Nju i Noa. To właśnie dla swojego ukochanego Davina Reeves zrezygnowała z kariery w modelingu. W 2010 roku otrzymała tytuł Miss Nowego Jorku. W rozmowie z TVP Davina Reeves przekazała, że uwielbia przebywać w Polsce i uważa, że stała się ona innowacyjnym krajem:

Na moich oczach Polska się bardzo zmieniła. Stała się innowacyjnym krajem. (…) W Polsce nie jest tak, jak w USA, że wszystko jest super. Jest trochę narzekania, ale to jest prawdziwe. Jest z serca. To mnie zachwyciło. Po prostu kocham tu być.

Davina Reeves jest znana nie tylko z polskich produkcji

Zanim Davina Reeves została współprowadzącą koncertu Polska na TAK! dała się poznać polskim widzom z filmów i seriali takich jak Żmijowisko, Słaba płeć?, Pan T., Jak najdalej stąd, Maria nie żyje czy Różyczka 2. Poza pracą na planie filmowym poświęca czas na prowadzenie swojego profilu na Instagramie o nazwie @davina.reeves. Dzieli się tam głownie swoją wiedzą na temat terapeutycznego jedzenia oraz terapii uzdrawiających. 

Źródło: TVP Info / Instagram: @davina.reeves

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  davina reeves 
