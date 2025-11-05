We wtorek 11 listopada 2025 roku na TVP1 o godzinie 17:35 będzie można obejrzeć koncert Polska na TAK!, który odbędzie się na Placu Zamkowym w Lublinie z okazji Narodowego Dnia Niepodległości. Jak przekazała Telewizja Polska, koncert będzie ''opowieścią o wolności, którą zaprezentują największe polskie gwiazdy w nowoczesnych aranżacjach i scenografii". Ponadto wydarzenie "połączy pokolenia, style i dekady naszej historii w dniu 107. rocznicy odzyskania niepodległości". Kto wystąpi podczas tego wyjątkowego koncertu?

Te gwiazdy wystąpią na koncercie TVP Polska na TAK!

Podczas koncertu Polska na TAK! na scenie spotka się prawie 20 polskich artystów. Będą to następujące gwiazdy: Natalia Kukulska, Wiktor Dyduła, Mery Spolsky, Grubson oraz Kayah, bracia Kacperczyk, Piotr Kupicha, SARSA, Waluś Kraksa Kryzys, O.S.T.R., Maciej Musiałowski, Daria ze Śląska, Natalia Nykiel, Reni Jusis, Alicja Szemplińska, Igor Herbut, Zalia, Eldo oraz Gracjana Górka. Artyści wystąpią w nowoczesnej scenografii autorstwa Giorgosa Stylianou-Matsisa zawierającą kolaże wideo oraz świetlne projekcje. Podkreśli ona symbolikę wydarzenia, dramaturgię spektaklu i wprowadzi widzów w muzyczne spotkania z kolejnymi artystami. Koncert poprowadzą Łukasz Nowicki i Davina Reeves. Więcej na temat widowiska przekazał jego reżyser - Maciej Sobociński: