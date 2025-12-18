Reklama
Zwiastun dokumentu o Dodzie już dostępny

Doda niedługo po zakończeniu swojej ostatniej trasy koncertowej Aquaria Tour przekazała, że pracuje nad produkcją dokumentalną, w której odsłoni kulisy swojego życia prywatnego i kariery. Zwiastun dokumentu jest już dostępny. Wiadomo też, z ilu odcinków się składa.
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  Doda 
Prime video
Fragment dokumentu o Dodzie fot. Prime Video
Już wkrótce na Prime Video trafi 3-odcinkowy serial dokumentalny o Dorocie "Dodzie" Rabczewskiej pod tytułem DODA. Za jego sprawą fani jednej z  najpopularniejszych polskich piosenkarek będą mieli okazję przekonać się, jaka jest naprawdę. Dokument w reżyserii Elizy Kubarskiej to autentyczny, szczery portret artystki, który odsłania kulisy kryjące się za dwiema dekadami nagłówków, medialnych konfliktów, skandali i nieustającego dążenia do sukcesu. Jego zwiastun jest już dostępny

Oto zwiastun dokumentu o Dodzie

Kosmitka, wariatka o wielkim sercu? Potwór? Jaka jest Doda? - odpowiedzieć na te pytania w nadchodzącym dokumencie o Dodzie pomogą goście specjalni, którzy pojawili się w jego zapowiedzi. Wśród nich znaleźli się między innymi Nina Terentiew, Maria Sadowska i Maja Sablewska. Na opublikowanych wcześniej pierwszych zdjęciach z dokumentu można zobaczyć również Justynę Steczkowską czy Michała Wiśniewskiego. Poza komentarzami gwiazd z polskiego szoł-biznesu w dokumencie nie zabraknie również nieopublikowanych wcześniej materiałów z życia prywatnego Dody oraz wypowiedzi Wandy Rabczewskiej, czyli mamy artystki. 

Zwiastun dokumentu o Dodzie możecie zobaczyć poniżej. Jego dokładna data premiery nie została jeszcze ujawniona. 

Źródło: Prime Video

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  Doda 
Prime video
