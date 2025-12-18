Zwiastun dokumentu o Dodzie już dostępny

fot. Prime Video

Już wkrótce na Prime Video trafi 3-odcinkowy serial dokumentalny o Dorocie "Dodzie" Rabczewskiej pod tytułem DODA. Za jego sprawą fani jednej z najpopularniejszych polskich piosenkarek będą mieli okazję przekonać się, jaka jest naprawdę. Dokument w reżyserii Elizy Kubarskiej to autentyczny, szczery portret artystki, który odsłania kulisy kryjące się za dwiema dekadami nagłówków, medialnych konfliktów, skandali i nieustającego dążenia do sukcesu. Jego zwiastun jest już dostępny.

Oto zwiastun dokumentu o Dodzie

Kosmitka, wariatka o wielkim sercu? Potwór? Jaka jest Doda? - odpowiedzieć na te pytania w nadchodzącym dokumencie o Dodzie pomogą goście specjalni, którzy pojawili się w jego zapowiedzi. Wśród nich znaleźli się między innymi Nina Terentiew, Maria Sadowska i Maja Sablewska. Na opublikowanych wcześniej pierwszych zdjęciach z dokumentu można zobaczyć również Justynę Steczkowską czy Michała Wiśniewskiego. Poza komentarzami gwiazd z polskiego szoł-biznesu w dokumencie nie zabraknie również nieopublikowanych wcześniej materiałów z życia prywatnego Dody oraz wypowiedzi Wandy Rabczewskiej, czyli mamy artystki.

Zwiastun dokumentu o Dodzie możecie zobaczyć poniżej. Jego dokładna data premiery nie została jeszcze ujawniona.