Drew Barrymore ma pomysł na remake Ze śmiercią jej do twarzy. Kogo obsadziłaby w głównych rolach?

Drew Barrymore ma nietuzinkowy pomysł na projekt, który mógłby ponownie połączyć ją na ekranie z dawnymi współpracownikami – Adamem Sandlerem i Jennifer Aniston. Aktorka rozważa stworzenie nowej wersji kultowej komedii z 1992 roku Ze śmiercią jej do twarzy, która zdobyła uznanie widzów i krytyków dzięki niebanalnemu humorowi i niepowtarzalnemu duetowi aktorskiemu. W tym czarnym komediowym hicie wystąpili m.in. Goldie Hawn, Meryl Streep, Bruce Willis i Isabella Rossellini. Pod reżyserią Roberta Zemeckisa opowieść skupiała się na aktorce Madeline, która decyduje się na zabieg zapewniający wieczną młodość. Co więcej, film zdobył Oscara za efekty wizualne, doczekał się adaptacji na scenie Broadwayu i na stałe zapisał się w kanonie kultowych produkcji.

Kto znalazłby się w obsadzie nowego projektu Drew Barrymore?

Drew Barrymore od lat zdobywa sympatię widzów zarówno dzięki swoim ikonicznym rolom filmowym, jak i prowadzeniu dziennego programu The Drew Barrymore Show, które rozpoczęła w 2020 roku. Jej ostatnia większa rola aktorska miała miejsce w serialu Santa Clarita Diet, który zakończył się w 2019 roku po trzech sezonach. Niedawno aktorka podzieliła się swoimi planami powrotu na duży ekran, ujawniając w programie, że choć rozważała kilka różnych projektów, jeden pomysł szczególnie przykuł jej uwagę:

Żartobliwie mówimy, że nakręcimy film Three's Company, ale naprawdę jestem przekonana do remake'u Śmierć jej do twarzy.

Jak zdradziła, planowany remake kultowej czarnej komedii z 1992 roku miałby łączyć hołd dla oryginału z nowoczesnym spojrzeniem na fabułę, wprowadzając świeże wątki i współczesny ton. W trakcie dalszej rozmowy temat naturalnie przeszedł na jej dawne współprace. Zapytana, który aktor mógłby skłonić ją do powrotu na wielki ekran, bez wahania wskazała Adama Sandlera, z którym występowała w wielu komediach romantycznych. Równocześnie wspomniała także o Jennifer Aniston:

Jednak Adam wie, że naprawdę chcę pracować z nim i Jennifer Aniston razem. Oboje o tym wiedzą.

Co ciekawe, cała trójka rozważa udział w nowej wersji klasycznego sitcomu Three's Company, który pierwotnie opowiadał historię mężczyzny mieszkającego w Santa Monica z dwiema kobietami, z którymi nie był w związku. Serial z lat 70. w oryginale obsadzono Johnem Ritterem, Joyce DeWitt i Suzanne Somers. W 2023 roku Barrymore, Sandler i Aniston ponownie omówili możliwość realizacji projektu podczas nagrań programu The Drew Barrymore Show, gdy aktorzy promowali wspólnie film Murder Mystery 2. Drew Barrymore zgłosiła się nawet do roli Janet, ponieważ Aniston nie chciała zmieniać fryzury na potrzeby produkcji.