Drew Barrymore wyglądała „nieatrakcyjnie” w filmie Ten pierwszy raz. Producenci martwili się o rolę aktorki

Ten pierwszy raz to komedia romantyczna z 1999 roku, w której Drew Barrymore nie tylko zagrała główną rolę, ale również po raz pierwszy miała okazję zostać producentką z ramienia jej firmy Flower Films. Aktorka przyznała, że było to wyzwaniem, aby pogodzić grę przed kamerą z załatwianiem najróżniejszych spraw na planie.

Drew Barrymore musiała poprawić wygląd swojej bohaterki w Ten pierwszy raz

Barrymore wyznała, że w tamtych czasach aktorzy w rolach producentów nie byli zbyt mile widziani:

W tamtym czasie ludzie byli bardzo zmęczeni aktorami w rolach producentów. Wiele z tych rzeczy niekoniecznie się sprawdziło i nie oznaczało to, że byłeś aktorem i wiedziałeś, jak wyprodukować film. A chodziło o ekonomię. Jeśli więc nie sprawiłeś, że film zadziałał, a wyprodukowałeś go jako aktor, prawdopodobnie nie będziesz w stanie zrobić tego ponownie.

Aktorka stwierdziła, że presja związana z aktorstwem i produkcją była bardzo stresująca. Przyznała, że bała się przez cały film, bo wiedziała, że nie dostanie kolejnej szansy, jeżeli produkcja okaże się klapą.

Następnie Barrymore dodała, że otrzymywała telefony ze studia, że musi poprawić swój wygląd, gdyż jest nieatrakcyjna jak na film z gatunku komedii romantycznej:

Otrzymywałem telefony ze studia, a oni mówili: „Przykro mi, ale wyglądasz po prostu nieatrakcyjnie. Musisz przestać”. A ja na to: „Dobrze”. A oni odpowiadali: „Nie, nie, nie, nie, nie. To poszło za daleko”. Byłam więc zmuszona nieco spuścić z tonu.

Potem powiedzieli coś, co przemówiło raczej do mojej wrażliwości niż do ego. Przyznali: „Nie chcemy, żebyś straciła serce, bo dla filmu posuwasz się tak daleko”. […] Mieliśmy naprawdę szczęście i jestem bardzo, bardzo wdzięczna. Nie mogłam uwierzyć w tę pracę. Dostaliśmy drugą szansę.