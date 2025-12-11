placeholder
SkyShowtime ogłasza nową polską produkcję: film dokumentalny o Edycie Górniak

SkyShowtime zapowiada dokument o kolejnej polskiej osobowości. Po Krychowiaku przyszła kolej na Edytę Górniak.
Katarzyna Maler
Edyta Górniak - materiały prasowe SkyShowtime fot. materiały prasowe ShyShowtime
SkyShowtime właśnie ogłosił swoją kolejną polską produkcję dokumentalną. Nowy dwuczęściowy film przedstawi historię niezwykłej artystki oraz jej drogę ze skromnego podwórka w Ziębicach na największe światowe sceny. Dokument Edyta Górniak to osobista, subtelna i wielowarstwowa opowieść ukazująca kulisy życia jednej z najważniejszych gwiazd polskiej muzyki. Film pozwala zanurzyć się w jej świecie – pełnym spektakularnych sukcesów, a jednocześnie codziennych wyzwań kobiety i matki.

Opowieść odsłoni nieoczywiste kontrasty między życiem scenicznym a prywatnym, pozwalając lepiej zrozumieć osobowość artystki, która z niewielkich Ziębic trafiła na światowe sceny. Dokument pokaże jej wyboistą drogę ku spełnieniu, radości i odnajdywaniu spokoju w naturze.

Produkcja zawierać będzie unikatowe materiały archiwalne, rzucające nowe światło na życie i karierę Edyty Górniak, prezentując ją z nieznanej dotąd perspektywy.

Film SkyShowtime o Edycie Górniak - twórcy i premiera

Za produkcję dwuczęściowego filmu dokumentalnego SkyShowtime Edyta Górniak odpowiada Michał Brożonowicz z Constantin Entertainment Polska. Producentką wykonawczą jest Agata Czwaszczewska, a reżyserią zajmuje się Aleksandra Machnik. To kolejna polska produkcja realizowana na zamówienie SkyShowtime, tuż po serialu Krychowiak: krok od szczytu, który zadebiutował w serwisie w listopadzie.

Dwuczęściowy film dokumentalny SkyShowtime Edyta Górniak będzie miał premierę w 2026 roku.

Edyta Górniak – krótka historia kariery

Edyta Górniak rozpoczęła swoją karierę jako artystka musicalowa, występując na scenach najważniejszych polskich teatrów. Już w wieku 19 lat pojawiła się na Broadwayu w Nowym Jorku. Jej udział w pierwszym dla Polski Konkursie Piosenki Eurowizji w 1994 roku oraz wykonanie piosenki To nie ja zapoczątkowały jej niezwykłą karierę zarówno w kraju, jak i za granicą. Artystka jest laureatką wielu prestiżowych nagród, wyróżnień i tytułów w Polsce i na świecie.

 

Katarzyna Maler
