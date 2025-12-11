SkyShowtime ogłasza nową polską produkcję: film dokumentalny o Edycie Górniak
SkyShowtime zapowiada dokument o kolejnej polskiej osobowości. Po Krychowiaku przyszła kolej na Edytę Górniak.
SkyShowtime właśnie ogłosił swoją kolejną polską produkcję dokumentalną. Nowy dwuczęściowy film przedstawi historię niezwykłej artystki oraz jej drogę ze skromnego podwórka w Ziębicach na największe światowe sceny. Dokument Edyta Górniak to osobista, subtelna i wielowarstwowa opowieść ukazująca kulisy życia jednej z najważniejszych gwiazd polskiej muzyki. Film pozwala zanurzyć się w jej świecie – pełnym spektakularnych sukcesów, a jednocześnie codziennych wyzwań kobiety i matki.
Opowieść odsłoni nieoczywiste kontrasty między życiem scenicznym a prywatnym, pozwalając lepiej zrozumieć osobowość artystki, która z niewielkich Ziębic trafiła na światowe sceny. Dokument pokaże jej wyboistą drogę ku spełnieniu, radości i odnajdywaniu spokoju w naturze.
Produkcja zawierać będzie unikatowe materiały archiwalne, rzucające nowe światło na życie i karierę Edyty Górniak, prezentując ją z nieznanej dotąd perspektywy.
Film SkyShowtime o Edycie Górniak - twórcy i premiera
Za produkcję dwuczęściowego filmu dokumentalnego SkyShowtime Edyta Górniak odpowiada Michał Brożonowicz z Constantin Entertainment Polska. Producentką wykonawczą jest Agata Czwaszczewska, a reżyserią zajmuje się Aleksandra Machnik. To kolejna polska produkcja realizowana na zamówienie SkyShowtime, tuż po serialu Krychowiak: krok od szczytu, który zadebiutował w serwisie w listopadzie.
Dwuczęściowy film dokumentalny SkyShowtime Edyta Górniak będzie miał premierę w 2026 roku.
Edyta Górniak – krótka historia kariery
Edyta Górniak rozpoczęła swoją karierę jako artystka musicalowa, występując na scenach najważniejszych polskich teatrów. Już w wieku 19 lat pojawiła się na Broadwayu w Nowym Jorku. Jej udział w pierwszym dla Polski Konkursie Piosenki Eurowizji w 1994 roku oraz wykonanie piosenki To nie ja zapoczątkowały jej niezwykłą karierę zarówno w kraju, jak i za granicą. Artystka jest laureatką wielu prestiżowych nagród, wyróżnień i tytułów w Polsce i na świecie.