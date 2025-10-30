Reklama
Będzie kontynuacja Ślebody. SkyShowtime zapowiada nowy polski serial oryginalny

Pierwsza polska produkcja oryginalna SkyShowtime - Śleboda, otrzyma kontynuację! Sprawdźcie, jak zapowiada się Pionek - nowy serial, który będzie kontynuował historię Anki i Sebastiana!
Oliwia Garczyńska
Tagi:  śleboda 
skyshowtime pionek
Śleboda foto. SkyShowtime
SkyShowtime oficjalnie ogłosiło powstanie kontynuacji swojego polskiego serialu kryminalnego - Ślebody. N0wa produkcja, zatytułowana roboczo Pionek, opowie dalszą historię Anki Serafin oraz Sebastiana Strzygonia.

Pionek - co wiadomo? 

W drugiej części także pojawi się antropolożka Anka Serafin oraz dziennikarz Sebastian Strzygoń. Tym razem fabularnie przeniesiemy się na Górny Śląsk. Wydarzenia zostaną oparte na drugiej części popularnej serii etno-kryminałów autorstwa Małgorzaty Fugiel-Kuźmińskiej oraz Michała Kuźmińskiego opublikowanej pod tym samym tytułem. Zdjęcia mają rozpocząć się jeszcze w tym roku. 

W rolach głównych powrócą Maria Dębska oraz Maciej Musiał. Serial znów wyreżyseruje ten sam duet - Michał Gazda i Bartosz Blaschke. Autorkami scenariusza są Karolina Frankowska i Katarzyna Golenia. Producentką jest Magdalena Szwedkowicz.

O serialu wypowiedział się Kai Finke, Chief Content Officer w SkyShowtime.

Po sukcesie naszego pierwszego serialu oryginalnego SkyShowtime Śleboda, z wielką radością kontynuujemy historię Anki Serafin i Sebastiana Strzygonia, w nowej produkcji Pionek – kolejnej wciągającej części z uznanej serii kryminałów autorstwa Małgorzaty Fugiel-Kuźmińskiej i Michała Kuźmińskiego. Pionek, pierwsza polska kontynuacja serialu SkyShowtime, otwiera ekscytujący nowy etap w rozwoju polskich produkcji dla naszego serwisu i potwierdza nasze zaangażowanie we współpracę z utalentowanymi twórcami, by dostarczać autentyczne, lokalne historie.

Śleboda to nowy serial kryminalny z Maciejem Musiałem od SkyShowtime. Pierwszy zwiastun, zdjęcia i plakaty

Śleboda dostępna jest do obejrzenia na SkyShowtime

