Eurowizja Junior 2025: skład polskiego jury ujawniony. Tyle punktów przyznali poszczególnym krajom
Eurowizja Junior 2025 odbyła się 13 grudnia. Polskę w tym roku reprezentowała 12-letnia Marianna Kłos z utworem Brightest Light. Już wiadomo, kto znalazł się w składzie polskiego jury i ile punktów od naszego kraju otrzymały poszczególne państwa.
W sobotę 13 grudnia 2025 roku w Hali Gimnastycznej Miasta Olimpijskiego w Tbilisi miała miejsce Eurowizja Junior. Tegoroczna edycja konkursu zakończyła się zwycięstwem Francji, którą reprezentowała Lou Deleuze z piosenką Ce Monde. Wokalistka otrzymała w sumie 248 punktów, w tym 158 od jurorów i 96 od widzów. Z kolei Polska zajęła 8. miejsce. Marianna Kłos z utworem Brightest Light otrzymała łącznie 139 punktów, w tym 67 od widzów i 72 od jurorów. Niedługo po ogłoszeniu wyników stało się jasne, kto znalazł się w składzie polskiego jury i ile punktów od naszego kraju otrzymały poszczególne państwa.
Skład polskiego jury na Eurowizji Junior 2025
Jak wynika z oficjalnej strony Eurowizji Junior, w składzie polskiego jury znaleźli się Viki Gabor (zwyciężczyni Eurowizji Junior 2019), Konrad Szczęsny (dziennikarz eurowizyjny i prezes stowarzyszenia związanego z konkursem, OGAE), Tomasz Kukurba (multiinstrumentalista związany z zespołem Kroke) oraz młodzi wokaliści Stanisław Karoń i Julia Witulska.
Ile punktów kraje otrzymały od Polski na Eurowizji Junior 2025?
Członkowie polskiego jury przyznali kolejno:
- 1 punkt Hiszpanii
- 2 punkty Albanii
- 3 punkty Portugalii
- 4 punkty Holandii
- 5 punktów San Marino
- 6 punktów Malcie
- 7 punktów Macedonii Północnej
- 8 punktów Armenii
- 10 punktów Francji
- 12 punktów Gruzji
Źródło: junioreurovision.tv