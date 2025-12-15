Eurowizja Junior 2025: skład polskiego jury ujawniony. Tyle punktów przyznali poszczególnym krajom

fot. materiały prasowe / Pixabay

W sobotę 13 grudnia 2025 roku w Hali Gimnastycznej Miasta Olimpijskiego w Tbilisi miała miejsce Eurowizja Junior. Tegoroczna edycja konkursu zakończyła się zwycięstwem Francji, którą reprezentowała Lou Deleuze z piosenką Ce Monde. Wokalistka otrzymała w sumie 248 punktów, w tym 158 od jurorów i 96 od widzów. Z kolei Polska zajęła 8. miejsce. Marianna Kłos z utworem Brightest Light otrzymała łącznie 139 punktów, w tym 67 od widzów i 72 od jurorów. Niedługo po ogłoszeniu wyników stało się jasne, kto znalazł się w składzie polskiego jury i ile punktów od naszego kraju otrzymały poszczególne państwa.

Skład polskiego jury na Eurowizji Junior 2025

Jak wynika z oficjalnej strony Eurowizji Junior, w składzie polskiego jury znaleźli się Viki Gabor (zwyciężczyni Eurowizji Junior 2019), Konrad Szczęsny (dziennikarz eurowizyjny i prezes stowarzyszenia związanego z konkursem, OGAE), Tomasz Kukurba (multiinstrumentalista związany z zespołem Kroke) oraz młodzi wokaliści Stanisław Karoń i Julia Witulska.

Ile punktów kraje otrzymały od Polski na Eurowizji Junior 2025?

Członkowie polskiego jury przyznali kolejno:

1 punkt Hiszpanii

2 punkty Albanii

3 punkty Portugalii

4 punkty Holandii

5 punktów San Marino

6 punktów Malcie

7 punktów Macedonii Północnej

8 punktów Armenii

10 punktów Francji

12 punktów Gruzji