Eminem w wideo zza kulis Farciarza Gilmore 2. Tak bawił się na planie

W piątek 25 lipca 2025 roku na Netflixa trafił film Farciarz Gilmore 2. Jest to kontynuacja filmu o tym samym tytule, który miał swoją premierę w 1996 roku. Adam Sandler niezmiennie wciela się w nim w Happy Gilmore. Bohater postanawia po raz kolejny stanąć na polu golfowym, tym razem po to, aby zapewnić lepszą przyszłość swojej rodzinie. Adam Sandler, który jest również scenarzystą oraz jednym z producentów filmu, postanowił zaprosić do współpracy nad projektem między innymi znanych raperów. Poza gwiazdorami takimi jak Post Malone czy Bad Bunny w filmie wystąpił Eminem. Raper wciela się w filmie w Donalda Juniora, czyli syna znanego z pierwszej części fana, który często przeszkadzał głównemu bohaterowi, kiedy ten grał w golfa. Okazuje się, że Eminem świetnie bawił się na planie.

Adam Sandler i Eminem za kulisami Farciarza Gilmore 2

Adam Sandler i Eminem za sprawą Farciarza Gilmore 2 mieli okazję spędzić razem wiele wspólnych chwil. Fani gwiazdorów doskonale wiedzą, że nie było to ich pierwsze spotkanie. Przypomnijmy, że poznali się już pod koniec lat 90-tych na afterparty, które miało miejsce po występie rapera i Dr. Dre w programie Saturday Night Live. O tym, że Sandler i Eminem do dziś mają świetny kontakt, internauci mieli okazję przekonać się za sprawą filmu zza kulis kontynuacji Farciarza Gilmre. Aktor podzielił się nim w mediach społecznościowych, a w jego opisie stwierdził, że Eminem jest "śmieszny jak diabli".

O tym, jak Eminem i Adam Sandler bawili się na planie Farciarza Gilmore 2, możecie przekonać się poniżej:

