Farciarz Gilmore 2: Taylor Swift daje 13/10 i mówi, że to 'absolutnie obowiązkowy film'

Taylor Swift opublikowała na swojej relacji na Instagramie recenzję filmu Farciarz Gilmore 2, w której zachęca fanów do obejrzenia go tak szybko, jak tylko to możliwe. Przyznała też sequelowi entuzjastyczną ocenę 13/10 i dodała, że film wywoływał u niej chichoty przez cały seans:

Farciarz Gilmore 2 wywołał u mnie chichoty i wiwatowanie przez cały seans! Absolutnie wart obejrzenia, 13/10, koniecznie obejrzyjcie na @netflix, jak tylko to możliwe.

Farciarz Gilmore 2 - obsada

Adam Sandler powrócił do gry w golfa w filmie Farciarz Gilmore 2, a oprócz niego w filmie zagrali też członkowie oryginalnej obsady Julie Bowen, Christopher McDonald i Ben Stiller. Akcja sequela rozgrywa się prawie 30 lat po kultowej komedii z 1996 roku.

Opinia Taylor Swift może nie być do końca obiektywna, bo jej obecny partner, Travis Kelce, znajduje się na długiej liście gwiazd, które wystąpiły w filmie (poza nim w Farciarzu Gilmore 2 pojawili się m.in. Eminem, Guy Fieri i kilku znanych golfistów).

Farciarz Gilmore 2 - opinie

Powrót jednej z najsłynniejszych postaci Sandlera wzbudził ogromne emocje wśród fanów, jednak recenzje Farciarza Gilmore 2 są mieszane. Film ma obecnie 61% na portalu Rotten Tomatoes, a nasza redakcyjna ocena to 4/10. Niektórzy krytycy chwalą jednak film za pogodną, zabawną fabułę i sentymentalne odniesienia, przymykając oko na chaotyczną zmianę wątków i nadmierne skupianie się na celebrytach.

Farciarz Gilmore 2 jest dostępny na Netflixie od 25 lipca 2025 roku.