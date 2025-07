Hołd dla Camerona Boyce'a w Farciarz Gilmore 2. Zauważyliście to?

fot. Netflix / Sony Pictures Entertainment

Reklama

W piątek 25 lipca 2025 roku na Netflixa trafił film Farciarz Gilmore 2, na który już od dawna czekali przede wszystkim fani Adama Sandlera. To właśnie za jego sprawą aktor po prawie 30 latach powrócił do roli jednej ze swoich najsłynniejszych postaci. W kolejnej odsłonie swojej historii Happy Gilmore postanawia po raz kolejny stanąć na polu golfowym, tym razem po to, aby zapewnić lepszą przyszłość swojej rodzinie. W córkę bohatera - Viennę - wciela się Sadie Sandler, czyli prawdziwa córka Adama Sandlera. Okazuje się, że za sprawą kontynuacji Farciarza Gilmore Adam Sandler miał okazję nie tylko obsadzić swoją córkę w jedne z ról, ale też oddać hołd Cameronowi Boyce'owi, który wcielił się w jego filmowego syna - Keitha Federa - w produkcji Duże dzieci z 2010 roku. Boyce pojawia się w jednej ze scen na ekranie widocznego w niej telewizora.

Cameron Boyce wspomniany w filmie Farciarz Gilmore 2

Cameron Boyce zmarł nagle 6 lipca 2019 roku w wieku 20 lat w wyniku napadu padaczkowego, co jest znane jako SUDEP (niespodziewana śmierć z powodu padaczki). Aktor z pewnością na zawsze pozostanie w pamięci fanów, którzy do dziś są szczególnie poruszeni na widok produkcji z jego udziałem. Nie inaczej było w przypadku jednej ze scen filmu Farciarz Gilmore 2. Zwróciła na nią uwagę między innymi użytkowniczka platformy X o nazwie @perfectlyfine89, która napisała:

Adam [Sandler] złożył w filmie Happy Gilmore 2 mały hołd Cameronowi Boyce’owi (grał jego syna w „Duże dzieci”). Przepraszam na chwilę, idę sobie popłakać.

W scenie można zobaczyć telewizor, na którego ekranie widać Boyce’a najprawdopodobniej z odcinka niegdyś emitowanego na Disney Channel serialu Jessie, w którym grał Luke'a Rossa.