Maciej Musiałowski zaprasza na festiwal do swojego zamku. Bilety trafiły do sprzedaży

Maciej Musiałowski już wkrótce po raz kolejny przywita w swoim zamku osobowości ze świata kultury​ oraz artystów znanych ze sceny muzycznej. Bilety na tegoroczną edycję Festiwal Sztuk Zjednoczonych​, podczas którego nie zabraknie również licznych atrakcji, są już dostępne.
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Maciej Musiałowski i plakat promujący festiwal fot. materiały prasowe
Maciej Musiałowski jest uważany za jednego z najzdolniejszych polskich aktorów młodego pokolenia. Popularność przyniosły mu role w produkcjach takich jak Druga szansa, Chrzciny czy Sala samobójców. Hejter. Aktor odnajduje się również jako muzyk. Zapewne nie wszyscy wiedzą, że Maciej Musiałowski ma romantyczną duszę, a pod koniec 2022 roku został właścicielem zabytkowego zamku w Domanicach na Dolnym Śląsku. Wcześniej należał on do rodów Oppersdorffów, Seherr-Thossów i Tschirskich. Okazuje się, że w zamku Macieja Musiałowskiego już niebawem po raz kolejny odbędzie się wyjątkowe wydarzenie z udziałem gwiazd kina i muzyki. Aktor jest jego pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym.

Maciej Musiałowski znów zorganizuje w swoim zamku Festiwal Sztuk Zjednoczonych

Należący do Macieja Musiałowskiego zamek w Domanicach niebawem po raz trzeci stanie się lokacją jednego z najbardziej prestiżowych wydarzeń artystycznych roku. Mowa o Festiwalu Sztuk Zjednoczonych, którego 3. edycja odbędzie się w dniach 29-31 sierpnia 2025 roku. W ramach tego wyjątkowego wydarzenia do posiadłości aktora przybędzie plejada gwiazd, w tym wybitne osobowości ze świata kultury. Wśród nich znaleźli się między innymi Agata Kulesza, Borys Szyc, Gosia Baczyńska, Cezary Studniak oraz Michał Witkowski. Podczas festiwalu nie zabraknie również koncertów. Na scenie wystąpią między innymi IGO, Dawid Tyszkowski, Daria ze Śląska, Jan Młynarski, Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”, Brass Federacja, Stella Grigorian czy Tropical Soldiers in Paradise.

Uczestnicy festiwalu będą mogli wziąć udział również w licznych warsztatach  – od improwizacji aktorskiej z Wacławem Mikłaszewskim, przez projektowanie z Igą Górniak i land art z Frankiem Wardyńskim, po rysunek z Grażyną Musiałowską, rzeźbę z Krzysztofem Renesem czy zajęciach o zdrowym śnie z Olgą Grew. W galerii sztuki Domanze będzie miała z kolei miejsce wystawa zbiorowa przygotowana pod kuratelą uznanej hiszpańskiej malarki Carloty Perez. Ponadto jedną z atrakcji będzie kino plenerowe, gdzie będzie można zobaczyć specjalnie wyselekcjonowane produkcje, w tym najnowsze dzieła studentów łódzkiej filmówki czy film Bałtyk, czyli debiut reżyserski Igi Lis.

Maciej Musiałowski o festiwalu mówi tak:

To spełnienie mojego największego marzenia. Chciałem stworzyć miejsce, w którym sztuka ma swoją scenę, ale i swoją kuchnię, ogród, wieczorne rozmowy, poranki nad rzeką. Festiwal jest o byciu razem – bez zadęcia, bez dystansu, z otwartością na nowe przeżycia i doświadczenia.

Bilety na Festiwal Sztuk Zjednoczonych 2025

Wejściówki na Festiwal Sztuk Zjednoczonych 2025 są już dostępne na stronie Going. Ich ceny są następujące: bilet jednodniowy kosztuje 199.99 złotych, a karnet trzydniowy 529.99 złotych. Można również wykupić miejsce na polu namiotowym w cenie 109.99 złotych.

Źródło: Instagram: @musialkowskimaciej / Going.

