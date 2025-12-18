fot. Netflix / YouTube: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Finn Wolfhard zdobył znaczną popularność w 2016 roku. Zadebiutował wtedy w roli Mike'a Wheelera w serialu Stranger Things. Przypomnijmy, że druga część tej hitowej produkcji braci Duffer trafi na Netflixa 26 grudnia 2025 roku, a ostatni odcinek serialu pojawi się tam 1 stycznia 2026. W ramach promocji ostatniej odsłony Stranger Things Finn Wolfhard - poodobnie jak reszta obsady - udzielił w ostatnim czasie licznych wywiadów. W jednym z nich miał okazję udowodnić, że świetnie odnajduje się nie tylko jako aktor.

Finn Wolfhard zaśpiewał na żywo swój utwór

Niewykluczone, że po zakończeniu przygody ze Stranger Things Finn Wolfhard postanowi skupić się na karierze muzycznej. Aktor ma już na swoim koncie utwór zatytułowany Trailers after dark. To właśnie tę piosenkę zaśpiewał w jednym z odcinków programu The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Podczas występu aktor zagrał również na gitarze i udowodnił tym samym, że aktorstwo i śpiew nie są jego jedynymi talentami.

Występ Finna Wolfharda możecie zobaczyć poniżej:

Joe Keery zainspirował Finna Wolfharda do rozpoczęcia kariery muzycznej

W rozmowie z Jimmym Fallonem Finn Wolfhard wyznał, że do rozpoczęcia kariery muzycznej zainspirował go Joe Keery, który w Stranger Things wciela się w Steve'a Harringtona. Aktor sam ma swój zespół i występuje pod pseudonimem Djo. Oto co Finn powiedział na jego temat:

Joe do dziś ma mnie ogromny wpływ. Jego zespół jest niesamowity. Był jedną z pierwszych osób, jakie znałem, które naprawdę grały w zespole. (...) Pokazał mi mnóstwo muzyki, która naprawdę wpłynęła na wszystko. Nie byłoby mnie tu bez niego.

