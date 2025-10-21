Więcej czarnych kotów zostało adoptowanych dzięki tej animacji

fot. IMDb

Flow w reżyserii Gintsa Zilbalodisa stała się jedną z najbardziej cenionych animacji ostatnich lat. Śledzi ona losy przyzwyczajonego do samotności czarnego kota, który podczas powodzi znajduje schronienie w dryfującej łódce pełnej innych zwierząt. Musi tam stawić czoła nowej rzeczywistości. Ta nieprzewidywalna opowieść bez dialogów zachwyciła nie tylko widzów ale też krytyków, którzy dotychczas przyznali jej 20 statuetek. Wśród nich znalazł się nie tylko Złoty Glob w kategorii Najlepszy film animowany, ale też Oscar w kategorii Najlepszy długometrażowy film animowany. Okazuje się, że na tym nie koniec wielkich sukcesów Flow. To właśnie ta animacja pozytywnie przyczyniła się również do adopcji czarnych kotów.

Animacja Flow pomogła czarnym kotom znaleźć nowy dom

Animacja Flow podbiła serca mieszkańców licznych krajów. Dzięki niej więcej czarnych kotów zostało adoptowanych między innymi w Brazylii. Według przedstawicieli organizacji Animal Friend coraz mniej osób wierzy w przesądy (dotychczas były powodem, dla którego czarne koty miały problem ze znalezieniem nowego domu) i podejmuje świadomą decyzje adoptując czworonogi. Pracownicy Ampara Animal Institute w Brazylii przekazali z kolei, że wiele czarnych kotów, które po premierze animacji znalazło dom, otrzymało od nowych właścicieli imię Flow.

Na tym nie koniec dobrych wiadomości. Jak dowiedział się portal Sociaty animacja Flow pozytywnie wpłynęła również na adopcję czarnych kotów w Laredo w Tesasie. Organizacja non-profit Best Friends for Life jakiś czas temu zorganizowała tam pokaz Flow, podczas którego widzowie mogli poznać prawdziwe koty ze schroniska i podjąć decyzję o adopcji.

Animacja Flow w Polsce niestety nie jest obecnie dostępna na żadnej z platform streamingowych. Jej zwiastun możecie zobaczyć poniżej: