Daft Punk dołącza do Fortnite'a. Poznajcie szczegóły

Fortnite od dawna cieszy się ogromnym zainteresowaniem nie tylko wśród fanów trybu battle royale, ale również miłośników muzyki. W wirtualnym świecie gry niejednokrotnie można było wcielić się w postacie znanych artystów. Na liście dotychczasowych gości internetowego świata znaleźli się m.in. The Weeknd, Travis Scott, Ariana Grande, Eminem czy Sabrina Carpenter. Teraz do gry dołącza także legendarne duo Daft Punk. Czy to oznacza długo wyczekiwaną reaktywację zespołu?

Daft Punk dołącza do muzycznego świata Fortnite

Choć Daft Punk zakończył działalność w 2021 roku po niemal 30 latach kariery, ich muzyka zyskała nowe życie w Fortnite. Daft Punk Experience to immersyjne wydarzenie muzyczne, które pozwala fanom przenieść się w świat wspomnień i poczuć magię legendarnego duetu, jednocześnie odkrywając i bawiąc się w wirtualnej przestrzeni stworzonej specjalnie dla graczy.

Już 27 września 2025 roku gracze Fortnite'a będą mogli eksplorować interaktywny świat zawierający 31 utworów kultowego francuskiego duetu. Gracze będą mogli odwiedzać kolejne pokoje poświęcone dyskografii zespołu, remiksować utwory i tworzyć własne mashupy. Do dyspozycji jest studio Dream Chamber, w którym można miksować wcześniejsze kawałki i nagrywać teledyski w formie LEGO. Nie zabraknie też wirtualnego klubu tanecznego Daft Club, inspirowanego fragmentami trasy Alive oraz albumu koncertowego Alive 2007. W sklepie Fortnite pojawią się także charakterystyczne hełmy GM08 i TB3, stroje, dodatki, instrumenty oraz kultowy singiel Get Lucky w wersji Jam Track.

Jak podkreślają organizatorzy:

Doświadczenie ma dać fanom i graczom szansę wejścia do retrofuturystycznego świata celebrującego dziedzictwo zespołu, odtworzonego w wirtualnej rzeczywistości.

Niestety, mimo że wielu fanów liczyło na powrót Daft Punk, zespół nie wraca do działalności muzycznej. Wirtualne doświadczenie pozostaje wyjątkową okazją, by na nowo poczuć energię i dorobek francuskiego duetu.

