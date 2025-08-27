Zespól Gorillaz wkroczył do Fortnite'a. Jest zwiastun

fot. fortnite.com

Gra Fortnite już od dłuższego czasu cieszy się popularnością nie tylko wśród wielbicieli rozgrywek battle royale, ale też fanów muzyki. Ta druga grupa chętnie wkracza do wirtualnego świata przede wszstkim za sprawą Fortnite Festivalu. Podczas jego dotychczasowych edycji wirtualne koncerty zagrali między innymi Billie Eilish, Lady Gaga, The Weeknd czy Sabrina Carpenter. 26 sierpnia 2025 roku częścią Fortnite Festivalu stały się kolejne gwiazdy.

Zespół Gorillaz gwiazdą Fortnite Festivalu

Noodle, 2D, Russel Hobbs i Murdoc Niccals zostali ikonami 10. sezonu Fortnite Festivalu, który potrwa do 14 października 2025 roku. W ramach tej wyjątkowej współpracy z członkami Gorillaz gracze 26 sierpnia doczekali się nie tylko licznych nowych strojów i akcesoriów w sklepie Fortnite. Wśród niespodzianek znalazła się też plastikowa plaża oraz nowa Scena Główna, która zawitała do betonowej dżungli z ogromną ilością graffiti. Ponadto zmiany nastąpiły w Bibliotece na Scenie Głównej. Można tam sortować piosenki według długości lub intensywności i pobrzdąkać gitarą, aby ułatwić proces jej strojenia.

Karnet na Fortnite Festival

Karnet muzyczny na 10. sezon Fortnite Festivalu można kupić za jedyne 1400 V-dolców lub otrzymać go w ramach Ekipy Fortnite. Warto wspomnieć, ze karnet ten zwiera nie jeden, a dwa stroje jako nagrodę premium. Nagrody dostępne w ramach karnetu muzycznego, w tym te darmowe i premium, można odblokowywać przez zdobywanie PD w przygodach Fortnite, nie tylko w Festivalu.

Fortnite x Gorillaz - zwiastun