Reklama
placeholder

Zespól Gorillaz wkroczył do Fortnite'a. Jest zwiastun

Członkowie jednego z najbardziej unikalnych i wpływowych wirtualnych zespołów muzycznych na świecie dołączyli do świata Fortnite. W ramach tej wyjątkowej współpracy gracze doczekali się wielu niespodzianek i to nie tylko takich, które można znaleźć w sklepie Fortnite.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  Fortnite 
gorillaz
Grafika promująca 10. edycję Fortnite Festivalu fot. fortnite.com
Reklama

Gra Fortnite już od dłuższego czasu cieszy się popularnością nie tylko wśród wielbicieli rozgrywek battle royale, ale też fanów muzyki. Ta druga grupa chętnie wkracza do wirtualnego świata przede wszstkim za sprawą Fortnite Festivalu. Podczas jego dotychczasowych edycji wirtualne koncerty zagrali między innymi Billie Eilish, Lady Gaga, The Weeknd czy Sabrina Carpenter. 26 sierpnia 2025 roku częścią Fortnite Festivalu stały się kolejne gwiazdy. 

Zespół Gorillaz gwiazdą Fortnite Festivalu

Noodle, 2D, Russel Hobbs i Murdoc Niccals zostali ikonami 10. sezonu Fortnite Festivalu, który potrwa do 14 października 2025 roku. W ramach tej wyjątkowej współpracy z członkami Gorillaz gracze 26 sierpnia doczekali się nie tylko licznych nowych strojów i akcesoriów w sklepie Fortnite. Wśród niespodzianek znalazła się też plastikowa plaża oraz nowa Scena Główna, która zawitała do betonowej dżungli z ogromną ilością graffiti. Ponadto zmiany nastąpiły w Bibliotece na Scenie Głównej. Można tam sortować piosenki według długości lub intensywności i  pobrzdąkać gitarą, aby ułatwić proces jej strojenia. 

Zobacz także:

Darth Vader w Fortnite
-

SAG-AFTRA pozywa Fortnite'a. Poszło o AI Dartha Vadera

CRKD - kontrolery z Fortnite
-

Powstały kontrolery dla fanów Fortnite. Mogą zainteresować posiadaczy PC i Nintendo Switch

Karnet na Fortnite Festival

Karnet muzyczny na 10. sezon Fortnite Festivalu można kupić za jedyne 1400 V-dolców lub otrzymać go w ramach Ekipy Fortnite. Warto wspomnieć, ze karnet ten zwiera nie jeden, a dwa stroje jako nagrodę premium. Nagrody dostępne w ramach karnetu muzycznego, w tym te darmowe i premium, można odblokowywać  przez zdobywanie PD w przygodach Fortnite, nie tylko w Festivalu.

Fortnite x Gorillaz - zwiastun

 

Źródło: fortnite.com / YouTube: Gorillaz

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  Fortnite 
gorillaz
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Sisu 2
-

Kontynuacja Sisu z krwawym zwiastunem. Bohater stanie naprzeciw Armii Czerwonej

2 Syn Cieśli
-

Zwiastun kontrowersyjnego religijnego filmu. Nicholas Cage w roli głównej

3 Toksyczny mściciel (The Toxic Avenger) - cover
-

Pierwsze oceny Toksycznego Mściciela. Jak wypadł nowy film z Peterem Dinklagem?

4 Harry Potter
-

Reżyser filmów z Harrym Potterem o nowej wersji. "To po prostu to samo"

5 Mortal Kombat 2
-

Nowe zapowiedzi Mortal Kombat 2. Tak prezentują się Skorpion i Baraka

6 37. Namor - w środowisku wodnym jest postacią trudną do zatrzymania – jako jedyny z członków swojego plemienia potrafi oddychać zarówno pod wodą, jak i na lądzie. Jego siła fizyczna jest tak wielka, że M’Baku porównał ją z tą, którą dysponuje Hulk. Namor jest postacią długowieczną, potrafi hipnotyzować istoty przebywające w wodzie, ma nadludzką wytrzymałość i odporność, może także latać.
-

Namor powraca do MCU! Aktor zdradza, jak się o tym dowiedział - będziecie zaskoczeni!

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Na sygnale: kiedy premiera nowego sezonu serialu? Już wiadomo

3
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

4

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi zostali rodzicami po raz pierwszy

5

Znani aktorzy reklamowali alkohol. Jest akt oskarżenia

6

Tragedia w Sopocie. Transmisję przerwano, nie żyje Stanisław Soyka

7

Taką kwotę 'zabiera się' wygranym w Milionerach. Wiedzieliście o tym podatku?

8

Natalia Janoszek w Big Brotherze. Weszła już do domu Wielkiego Brata

9

Sydney Sweeney odniosła się do krytyki mydła o zapachu… wody po jej kąpieli

10

Śmierć na planie Emily w Paryżu. Co wiadomo w sprawie?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Adam Zdrójkowski wspomina swój pierwszy pocałunek z Wieniawą. Tak to skomentował

Adam Zdrójkowski wspomina swój pierwszy pocałunek z Wieniawą. Tak to skomentował

Unijna apka do weryfikacji wieku na FB i Insta? Ministerstwo Cyfryzacji dementuje

Unijna apka do weryfikacji wieku na FB i Insta? Ministerstwo Cyfryzacji demen...

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV