fot. Marvel

Guy Pearce, znany między innymi z roli Aldricha Killiana z filmu Iron Man 3, jakiś czas temu znalazł się w ogniu krytyki po tym, jak wyszło na jaw, że miał opublikować liczne antysemickie wpisy na X. Pod koniec listopada 2025 roku aktor zwrócił się do wspomnianej platformy z prośbą o potwierdzenie, że udostępnił ''wprowadzające w błąd'' posty. Poinformował również, że aby zapobiec ''dalszym krzywdom'', na jakiś czas postanowił zniknąć z mediów społecznościowych. Wcześniej wydał oświadczenie, w którym przeprosił za ''zamieszanie i niepokój''. Co dokładnie przekazał w tym oświadczeniu i jakie wpisy miał udostępniać na swoim profilu?

Guy Pearce zniknął z X po aferze z tymi wpisami

Kilkoma zrzutami ekranu przedstawiającymi antysemickie wpisy rzekomo opublikowane przez Pearce'a podzielił się portal Jewish News. W jednym z nich, który miał zostać opublikowany 21 listopada 2025 roku, można było przeczytać:

Nigdy w życiu nie czułem takiej odrazy do żadnej grupy ludzi, jak do Izraelczyków. Codziennie jestem świadkiem ich całkowitej pogardy i lekceważenia dla życia Palestyńczyków. To haniebne. Każdy taki ohydny akt cofa ludzkość jeszcze bardziej.

Według Jewish News Guy Pearce miał udostępnić również nagranie opublikowane przez skrajnie prawicowego komentatora Nicka Fuentesa. Stwierdził on, że zmarłemu 10 września 2025 roku skrajnie prawicowemu komentatorowi Charliemu Kirkowi zaoferowano ''ponad 150 milionów dolarów w gotówce za przyjęcie bardziej przychylnego stanowiska wobec Izraela, ale Kirk odrzucił ofertę, aby nie być kojarzonym z ludobójstwem w Strefie Gazy''. Amerykański prezenter Harrison Smith stwierdził za to, że Kirk powiedział: ''myślę, że Izrael mnie zabije, jeśli się mu przeciwstawię''. Pearce miał skomentować to słowami:

Ojej, co za niespodzianka...

Guy Pearce zdążył już odpowiedzieć portalowi Jewish News. Wydał następujące oświadczenie:

Zwrócono mi uwagę, że w ramach mojego poparcia dla Palestyny, nieumyślnie udostępniałem artykuły i/lub oświadczenia zawierające dezinformację i kłamstwa. Zdaję sobie sprawę, że udostępnianie nieprawdziwych treści może powodować zamieszanie i niepokój; z tego powodu bardzo przepraszam. W przyszłości z pewnością dołożę wszelkich starań, aby weryfikować wszystko, co publikuję.

W sprawie wpisów i przeprosin Pearce'a wypowiedzieli się przedstawiciele Campaign Against Atisemitism (Kampanii Przeciwko Atisemityzmowi). Oto co przekazali w oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej kampanii:

Guy Pearce ma długą historię nagłaśniania materiałów promujących niektóre z najbardziej toksycznych antysemickich teorii spiskowych. Jego wpisy nie były nieszkodliwym aktywizmem; szerzyły idee, które mocno wpisują się w kanon klasycznego antysemityzmu. Jego przeprosiny to krok we właściwym kierunku i słusznie, że przyznaje się do szkód, jakie może wyrządzić dezinformacja. Po fakcie przeprosić jest jednak łatwo. Teraz liczy się to, czy naprawdę zmieni swoje zachowanie i przestanie promować tego rodzaju treści. Agenci, studia filmowe i partnerzy komercyjni będą uważnie obserwować sytuację. Muszą bardzo dokładnie przemyśleć to, jakie osoby promują, i czy działania Guya Pearce'a – a nie tylko jego ostatnie słowa – dowodzą, że jest on odpowiedzialną osobą, z którą warto się utożsamiać.