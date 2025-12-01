Gwiazdor Iron Mana zniknął z mediów społecznościowych. Wszystko przez antysemickie wpisy
Jeden z portali podzielił się antysemickimi wpisami, które Guy Pearce miał udostępnić na swoim profilu na platformie X. Aktor został też oskarżony o dzielenie się teoriami spiskowymi. Guy Pearce poinformował, że w związku z tym postanowił zniknąć z mediów społecznościowych.
Guy Pearce, znany między innymi z roli Aldricha Killiana z filmu Iron Man 3, jakiś czas temu znalazł się w ogniu krytyki po tym, jak wyszło na jaw, że miał opublikować liczne antysemickie wpisy na X. Pod koniec listopada 2025 roku aktor zwrócił się do wspomnianej platformy z prośbą o potwierdzenie, że udostępnił ''wprowadzające w błąd'' posty. Poinformował również, że aby zapobiec ''dalszym krzywdom'', na jakiś czas postanowił zniknąć z mediów społecznościowych. Wcześniej wydał oświadczenie, w którym przeprosił za ''zamieszanie i niepokój''. Co dokładnie przekazał w tym oświadczeniu i jakie wpisy miał udostępniać na swoim profilu?
Guy Pearce zniknął z X po aferze z tymi wpisami
Kilkoma zrzutami ekranu przedstawiającymi antysemickie wpisy rzekomo opublikowane przez Pearce'a podzielił się portal Jewish News. W jednym z nich, który miał zostać opublikowany 21 listopada 2025 roku, można było przeczytać:
Według Jewish News Guy Pearce miał udostępnić również nagranie opublikowane przez skrajnie prawicowego komentatora Nicka Fuentesa. Stwierdził on, że zmarłemu 10 września 2025 roku skrajnie prawicowemu komentatorowi Charliemu Kirkowi zaoferowano ''ponad 150 milionów dolarów w gotówce za przyjęcie bardziej przychylnego stanowiska wobec Izraela, ale Kirk odrzucił ofertę, aby nie być kojarzonym z ludobójstwem w Strefie Gazy''. Amerykański prezenter Harrison Smith stwierdził za to, że Kirk powiedział: ''myślę, że Izrael mnie zabije, jeśli się mu przeciwstawię''. Pearce miał skomentować to słowami:
Guy Pearce zdążył już odpowiedzieć portalowi Jewish News. Wydał następujące oświadczenie:
W sprawie wpisów i przeprosin Pearce'a wypowiedzieli się przedstawiciele Campaign Against Atisemitism (Kampanii Przeciwko Atisemityzmowi). Oto co przekazali w oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej kampanii:
Źródło: Jewish News / Campaign Against Atisemitism