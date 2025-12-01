placeholder
Reklama
placeholder

Gwiazdor Iron Mana zniknął z mediów społecznościowych. Wszystko przez antysemickie wpisy

Jeden z portali podzielił się antysemickimi wpisami, które Guy Pearce miał udostępnić na swoim profilu na platformie X. Aktor został też oskarżony o dzielenie się teoriami spiskowymi. Guy Pearce​ poinformował, że w związku z tym postanowił zniknąć z mediów społecznościowych.
placeholder
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  guy pearce 
Guy Pearce w filmie Iron Man 3 fot. Marvel
Reklama

Guy Pearce, znany między innymi z roli Aldricha Killiana z filmu Iron Man 3, jakiś czas temu znalazł się w ogniu krytyki po tym, jak wyszło na jaw, że miał opublikować liczne antysemickie wpisy na X. Pod koniec listopada 2025 roku aktor zwrócił się do wspomnianej platformy z prośbą o potwierdzenie, że udostępnił ''wprowadzające w błąd'' posty. Poinformował również, że aby zapobiec ''dalszym krzywdom'', na jakiś czas postanowił zniknąć z mediów społecznościowych. Wcześniej wydał oświadczenie, w którym przeprosił za ''zamieszanie i niepokój''. Co dokładnie przekazał w tym oświadczeniu i jakie wpisy miał udostępniać na swoim profilu?

Guy Pearce zniknął z X po aferze z tymi wpisami

Kilkoma zrzutami ekranu przedstawiającymi antysemickie wpisy rzekomo opublikowane przez Pearce'a podzielił się portal Jewish News. W jednym z nich, który miał zostać opublikowany 21 listopada 2025 roku, można było przeczytać:

Nigdy w życiu nie czułem takiej odrazy do żadnej grupy ludzi, jak do Izraelczyków. Codziennie jestem świadkiem ich całkowitej pogardy i lekceważenia dla życia Palestyńczyków. To haniebne. Każdy taki ohydny akt cofa ludzkość jeszcze bardziej.

Według Jewish News Guy Pearce miał udostępnić również nagranie opublikowane przez skrajnie prawicowego komentatora Nicka Fuentesa. Stwierdził on, że zmarłemu 10 września 2025 roku skrajnie prawicowemu komentatorowi Charliemu Kirkowi zaoferowano ''ponad 150 milionów dolarów w gotówce za przyjęcie bardziej przychylnego stanowiska wobec Izraela, ale Kirk odrzucił ofertę, aby nie być kojarzonym z ludobójstwem w Strefie Gazy''. Amerykański prezenter Harrison Smith stwierdził za to, że Kirk powiedział: ''myślę, że Izrael mnie zabije, jeśli się mu przeciwstawię''. Pearce miał skomentować to słowami:

Ojej, co za niespodzianka...

Guy Pearce zdążył już odpowiedzieć portalowi Jewish News. Wydał następujące oświadczenie:

Zwrócono mi uwagę, że w ramach mojego poparcia dla Palestyny, nieumyślnie udostępniałem artykuły i/lub oświadczenia zawierające dezinformację i kłamstwa. Zdaję sobie sprawę, że udostępnianie nieprawdziwych treści może powodować zamieszanie i niepokój; z tego powodu bardzo przepraszam. W przyszłości z pewnością dołożę wszelkich starań, aby weryfikować wszystko, co publikuję.

W sprawie wpisów i przeprosin Pearce'a wypowiedzieli się przedstawiciele Campaign Against Atisemitism (Kampanii Przeciwko Atisemityzmowi). Oto co przekazali w oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej kampanii:

Guy Pearce ma długą historię nagłaśniania materiałów promujących niektóre z najbardziej toksycznych antysemickich teorii spiskowych. Jego wpisy nie były nieszkodliwym aktywizmem; szerzyły idee, które mocno wpisują się w kanon klasycznego antysemityzmu. Jego przeprosiny to krok we właściwym kierunku i słusznie, że przyznaje się do szkód, jakie może wyrządzić dezinformacja. Po fakcie przeprosić jest jednak łatwo. Teraz liczy się to, czy naprawdę zmieni swoje zachowanie i przestanie promować tego rodzaju treści. Agenci, studia filmowe i partnerzy komercyjni będą uważnie obserwować sytuację. Muszą bardzo dokładnie przemyśleć to, jakie osoby promują, i czy działania Guya Pearce'a – a nie tylko jego ostatnie słowa – dowodzą, że jest on odpowiedzialną osobą, z którą warto się utożsamiać.

Zobacz także:

Robert Downey Jr. jako Iron Man - zmagający się wtedy z kłopotami w życiu osobistym i zawodowym Robert Downey Jr. dopiero w ostatniej chwili został faworytem do roli; do dziś mówi się, że Iron Manem w MCU o mały włos nie został Tom Cruise
-

Iron Man 3 - Guy Pearce wspomina kulisy kontuzji Roberta Downeya Jr.

90. Memento (2000)
-

Guy Pearce nie może grać u Christophera Nolana. Zablokowano mu możliwość

Źródło: Jewish News / Campaign Against Atisemitism

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  guy pearce 
Reklama
placeholder
Powiązane osoby

Najnowsze

1 27. Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera
-

Czy Zack Snyder wróci do DC? Operator Batman v. Superman: "Nigdy nie mów nigdy"

2 25. Thunderbolts*/New Avengers
-

Nowe zdjęcia postaci z Thunderbolts*. Tych jeszcze nie widzieliście

3 Festiwal Filmów Chińskich
-

Festiwal Filmów Chińskich w czterech miastach Polski. Wielkie widowiska z rozmachem w kinach!

4 Avengers: Doomsday
-

Zwiastun do Avengers: Doomsday szybciej niż przewidywano? To już niedługo!

5 Deadpool & Wolverine
-

Deadpool 4 - reżyser myśli o pomysłach na film Jakie są na to szanse?

6 Rogue, Jean Grey i Kitty Pryde
-
Plotka

Millie Bobby Brown jako X-Menka? Marvel ją chce - kogo może zagrać?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

The Voice of Poland: kto wygrał 16. edycję? Oto zwycięzca

2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

3
-

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

4

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Stranger Things: obsada 5. sezonu. Kto gra kogo?

6

M jak miłość: streszczenie odcinków 1893-1895. Co się wydarzy?

7

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 337-342. Co się wydarzy?

9

Kuchenne rewolucje: Marklowice Górne. Przystań na Kępce - Dalsze losy, adres, menu

10

Stranger Things - o której godzinie będą premiery nowych odcinków I, II i III części 5. sezonu?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Kinder Joy z Funko Stranger Things brakuje w sklepach. Ile warte są te figurki?

Kinder Joy z Funko Stranger Things brakuje w sklepach. Ile warte są te figurki?

Janja Lesar rozstała się z partnerem. Tak to skomentowała

Janja Lesar rozstała się z partnerem. Tak to skomentowała

K-popowe łowczynie demonów z własnym merchem. Gdzie można kupić ciuchy inspirowane filmem?

K-popowe łowczynie demonów z własnym merchem. Gdzie można kupić ciuchy inspir...

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV