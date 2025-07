Miecz świetlny Dartha Vadera trafi na aukcję. Ile jest warty?

fot. Lucasfilm

Reklama

Gwiezdne wojny George'a Lucasa od lat pozostają jedną z najpopularniejszych i najbardziej wpływowych franczyz filmowych w historii. W sercach fanów kosmicznego uniwersum bez wątpienia pozostają między innymi filmy z lat 80-tych, do których należą między innymi Gwiezdne wojny: Część V - Imperium kontratakuje i Gwiezdne wojny: Część VI - Powrót Jedi. Okazuje się, że legendarny rekwizyt, który pojawia się w tych właśnie produkcjach, wkrótce trafi na aukcję. Chodzi o miecz Dartha Vadera, którym ten stoczył niejeden pamiętny pojedynek.

Miecz świetlny Dartha Vadera zostanie wystawiony na aukcję

Niestety nie wszyscy fani Gwiezdnych wojen będą mogli pozwolić sobie na przejęcie broni Darth Vadera. Jak przekazał portal Hollywood Reporter, legendarny miecz świetlny został wyceniony na kwotę od 1 do 3 milionów dolarów i trafi na aukcję Propstore w Los Angeles we wrześniu 2025 roku. Na planie Gwiezdnych wojen trzymali go aktor David Prowse oraz dubler kaskaderski Bob Anderson. Osoba, której uda się wygrać rekwizyt, będzie miała prawdziwy powód do dumy. Mówi się, że jest to bowiem jedyny miecz świetlny bohatera z oryginalnej trylogii, który kiedykolwiek trafił na aukcję. Jak przekazał dyrektor operacyjny Propstore, Brandon Alinger:

Miecze świetlne z oryginalnej trylogii filmowej są niezwykle rzadkie, a Propstore ma zaszczyt zaprezentować ten historyczny artefakt na naszej wrześniowej wyprzedaży. To eksponat na poziomie Graala, godny najwspanialszych kolekcji na świecie.

Zobacz także:

Fani Gwiezdnych wojen będą mieli ostatnią szansę na zobaczenie legendarnego rekwizytu na własne oczy w sierpniu. Miecz świetlny wyruszy wtedy w trasę promocyjną obejmującą Londyn, Nowy Jork oraz Beverly Hills.